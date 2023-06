മുഖ്യമന്ത്രിയും സംഘവും നാളെ പുലർച്ചെ യുഎസിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം∙ ലോകകേരള സഭയുടെ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംഘവും നാളെ പുലർച്ചെ മൂന്നിനുള്ള വിമാനത്തിൽ ദുബായ് വഴി യു എസിലേക്കു പോകും. യുഎസ്, ക്യൂബ സന്ദർശനത്തിനു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി 19നു പുലർച്ചെ മടങ്ങിയെത്തും. ക്യൂബയിൽനിന്നു തിരികെയെത്തുന്നതു ന്യൂയോർക്ക്, ദുബായ് വഴി ആയിരിക്കുമെന്നും യൂറോപ്പ് വഴി അല്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീർ, മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ജോയ്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ കമല, വിവിധ വകുപ്പു സെക്രട്ടറിമാർ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പിഎ വി.എം.സുനീഷ് എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്പീക്കർക്ക് ഒപ്പം ഭാര്യ, മകൻ എന്നിവരും അമേരിക്കയിലേക്കു പോകും. നോർക്ക വൈസ് ചെയർമാൻ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും സംഘവും നേരത്തേ പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ക്യൂബ സന്ദർശനത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒപ്പം ചേരും.

വെള്ളിയാഴ്ച ന്യൂയോർക്കിലെ 9/11 മെമ്മോറിയൽ മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിക്കും. യുഎൻ ആസ്ഥാനത്തും സന്ദർശനം നടത്തും. ലോകകേരളസഭയുടെ സമ്മേളനം 10ന് രാവിലെ ടൈംസ് സ്ക്വയറിലെ മാരിയറ്റ് മാർക്ക് ക്വീയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 11ന് ഇവിടെ ചേരുന്ന ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അമേരിക്കയിലെ മലയാളി നിക്ഷേപകർ, പ്രമുഖ പ്രവാസി മലയാളികൾ, ഐടി വിദഗ്ധർ, വിദ്യാർഥികൾ, വനിതാ സംരംഭകർ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. അന്നു വൈകിട്ട് ടൈംസ് സ്ക്വയറിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രവാസി സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. 12ന് വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയിൽ ലോകബാങ്ക് സൗത്ത് ഏഷ്യ മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ റെയ്സറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

13ന് മാരിലൻഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു മനസ്സിലാക്കും. 14ന് ന്യൂയോർക്കിൽനിന്നു ഹവാനയിലേക്കു തിരിക്കും. 15, 16 തീയതികളിൽ ഹവാനയിലെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. പ്രമുഖരുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയുമുണ്ടാകും. ജോസ്മാർട്ടി ദേശീയ സ്മാരകമടക്കം ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കും.

English Summary: Chief minister Pinarayi Vijayan and team to travel to USA