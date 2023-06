എഴുതാത്ത പരീക്ഷ എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആർഷോ ജയിച്ചു; സാങ്കേതികപ്പിഴവെന്ന് കോളജ്

കൊച്ചി ∙ എസ്എഫ്‌ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എം.ആർഷോ എഴുതാത്ത പരീക്ഷയും ജയിച്ചതായി മാർക്ക്‌ലിസ്റ്റ്. മഹാരാജാസ് കോളജിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിജി പ്രോഗ്രാം ഇൻ ആർക്കിയോളജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ കൾചറൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഒരു വിഷയത്തിലും ആർഷോയ്ക്കു മാർക്കോ ഗ്രേഡോ ഇല്ല. എന്നാൽ, ‘പാസ്ഡ്’ എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എസ്എഫ്‌ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എം.ആർഷോ വിജയിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയ മാർക്ക്‌ലിസ്റ്റ്. ഇതു പിന്നീട് പിൻവലിച്ചു.

മാർച്ച് 23നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദത്തിലായത്. കെഎസ്‌യു പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെ പരീക്ഷാഫലത്തിന്റെ ലിങ്കിൽ തിരുത്തു വരുത്തി. ആർഷോയുടെ ഫലത്തിനു നേരെ ‘ആബ്സന്റ്’ എന്നും ‘ഫെയ്ൽഡ്’ എന്നുമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുന്ന എൻഐസിയുടെ (നാഷനൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ) സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ വീഴ്ചയാണു പ്രശ്നമായതെന്നും മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. വി.എസ്.ജോയ് പറയുന്നു.

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്നു ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നതിനാൽ മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിലെ ഒരു പരീക്ഷയും താൻ എഴുതിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ആർഷോയുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ, ഫലം വന്നു 2 മാസം കഴിഞ്ഞും ആർഷോ തെറ്റുചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നില്ല. പരീക്ഷ എഴുതാതിരുന്നതിനാൽ ഫലം പരിശോധിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഇതിനു പറയുന്ന വിശദീകരണം. നൂറുകണക്കിനു വിദ്യാർഥികളിൽ ഒരാൾക്കു മാത്രമായി സാങ്കേതിക പിഴവ് സംഭവിക്കുന്നതിലും ദുരൂഹത നിലനിൽക്കുന്നു

∙ ‘പ്രചരിക്കുന്ന മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പമല്ല ഞാൻ പഠിച്ചത്. അതു 2021 ബാച്ചിന്റെ ഫലമാണ്. 2020 ബാച്ചിലാണ് ഞാൻ. കരുതിക്കൂട്ടി ചിലർ ചെയ്ത തിരിമറിയാണിത്.’ – പി.എം.ആർഷോ

English Summary: Controversy over the Mark List of PM Arsho