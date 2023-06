ഗെസ്റ്റ് ലക്ചറർ നിയമനത്തിനായി വ്യാജ പ്രവൃത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: നേതാവ് കേസിൽ

കൊച്ചി ∙ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിന്റെ പേരിൽ വ്യാജരേഖ ചമച്ച കേസിൽ എസ്എഫ്ഐ നേതാവിനെതിരെ കേസെടുത്തു. കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥിയായ കാസർകോട് തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വദേശിനി കെ.വിദ്യയാണ് (വിദ്യ വിജയൻ) ഗെസ്റ്റ് ലക്ചറർ നിയമനത്തിനായി വ്യാജ പ്രവൃത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയത്.

വിദ്യയുടെ സുഹൃത്തും എസ്എഫ്‌ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ പി.എം.ആർഷോ എഴുതാതെ ‘ജയിച്ച’ പരീക്ഷയുടെ ഫലം കൂടി പുറത്തുവന്നതോടെ മഹാരാജാസ് കോളജ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് എസ്എഫ്ഐയുടെ ഗൂഢപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം ശക്തമായി. തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആൾമാറാട്ടത്തിനു പിന്നാലെ എസ്എഫ്ഐ നേതൃത്വത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നതാണ് മഹാരാജാസ് സംഭവങ്ങൾ.

കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലാ യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വിദ്യ മുൻപ് മഹാരാജാസിലും എസ്എഫ്ഐ നേതാവായിരുന്നു. ഈമാസം രണ്ടിനു പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി ആർജിഎം ഗവ. കോളജിൽ ഗെസ്റ്റ് ലക്ചറർ ഇന്റർവ്യൂവിനു വിദ്യ 2 സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കി. 2018 ജൂൺ 4 മുതൽ 2019 മാർച്ച് 31 വരെയും 2020 ജൂൺ 10 മുതൽ 2021 മാർച്ച് 31 വരെയും മഹാരാജാസിലെ മലയാള വിഭാഗത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ഇവയിൽ പറയുന്നത്. ആദ്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ കാലയളവിൽ വിദ്യ യഥാർഥത്തിൽ മഹാരാജാസിലെ പിജി വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു.

ഇന്റർവ്യൂ പാനലിലുള്ളവർ ലോഗോയും സീലും കണ്ടു സംശയം തോന്നി മഹാരാജാസ് കോളജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് കള്ളം പുറത്തായത്. മഹാരാജാസ് മലയാള വിഭാഗത്തിൽ 10 വർഷമായി ഗെസ്റ്റ് ലക്ചറർമാരെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല. വിവാദത്തെത്തുടർന്ന് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസിനു നൽകിയ പരാതിയിലും ഇതു സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. അന്വേഷണം അഗളി പൊലീസിനു കൈമാറും.

മുൻപ് പാലക്കാട്ടും കാസർകോട് കരിന്തളത്തുമുള്ള 2 ഗവ. കോളജുകളിൽ വിദ്യ ഗെസ്റ്റ് ലക്ചററായിരുന്നു. കാസർകോട്ടും മഹാരാജാസിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയതായി പറയുന്നു. എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന നേതാവിന്റെ അറിവോടെയും സഹായത്തോടെയുമാണു വ്യാജരേഖ ചമച്ച് അന്നും ജോലി നേടിയതെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യയ്ക്കു പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനം ലഭിച്ചതിലും ഇത്തരം ഇടപെടൽ സംശയിക്കുന്നു.

∙ ‘കോളജിന്റെ ലോഗോ ഉൾപ്പെടെ തെറ്റായാണ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ളത്. വിദ്യയുടെ പിജി പരീക്ഷാഫലം വരുന്നതിനു മുൻപുള്ള വർഷമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാണ് നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.’ – ഡോ. വി.എസ്.ജോയ്, പ്രിൻസിപ്പൽ, മഹാരാജാസ് കോളജ്

English Summary: Former SFI leader booked for producing fake certificate of Maharaja's college