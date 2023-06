അരിക്കൊമ്പൻ ആരോഗ്യവാൻ, ശാന്തൻ: തമിഴ്നാട്

ചെന്നൈ ∙ കോതയാർ വനമേഖലയിൽ തുറന്നു വിട്ട അരിക്കൊമ്പൻ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ആനയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് ആനക്കൂട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം അരിക്കൊമ്പനും ചേരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിനു തീറ്റയും വെള്ളവും ലഭ്യമായതിനാൽ അരിക്കൊമ്പൻ ശാന്തനാണ്. വനപാലകരുടെ ഒരു സംഘം ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ വരെ ആനയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചതായും റേഡിയോ കോളർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണം തുടരുന്നുണ്ടെന്നും വനം സെക്രട്ടറി സുപ്രിയ സാഹു പറഞ്ഞു.

English Summary : Tamil Nadu Forest Department said Arikomban is healthy and eating well