ജഡ്ജിമാരുടെ പരിഗണനാ വിഷയം: തീരുമാനം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റേത്

കൊച്ചി∙ ഹൈക്കോടതിയിൽ ജഡ്ജിമാരുടെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണെന്നും കേസുകൾ എങ്ങനെ അലോട്ട് ചെയ്യണമെന്നു കോടതി വിധികളിലൂടെ നിർദേശിക്കാനാവില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സ്വന്തം ബെഞ്ചിൽ അലോട്ട് ചെയ്തു കിട്ടുന്ന കേസുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആ ബെഞ്ചിനു തീരുമാനിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പൊതു മാനദണ്ഡം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനായ യശ്വന്ത് ഷേണായ് നൽകിയ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണു ജസ്റ്റിസ് പി. വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ജസ്റ്റിസ് മേരി ജോസഫിന്റെ ബെഞ്ചിൽ പ്രതിദിനം 20 കേസുകൾ മാത്രമാണു പരിഗണിക്കുന്നതെന്നു പരാതിപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹർജി. ഈ ആരോപണത്തിനു രേഖകളോ തെളിവുകളോ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി അഡ്വക്കറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഫെയ്സ് ബുക് പോസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആരോപണം സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. കേസുകളുടെ പോസ്റ്റിങ്ങും ഹിയറിങ്ങും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കേരള ഹൈക്കോടതി ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ്. എത്ര കേസുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നു ജഡ്ജിയോടോ റജിസ്ട്രിയോടോ നിർദേശിക്കാൻ കോടതിക്കു സാധിക്കില്ലെന്നും ഹർജി നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

∙ ഭരണ നിയന്ത്രണം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്

ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭരണ നിയന്ത്രണം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനു മാത്രമാണെന്നു സുപ്രീംകോടതി വിധികളുണ്ട്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ മറ്റു ജഡ്ജിമാർക്കു താൽപര്യമുള്ള കേസുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനോ പങ്കിട്ടെടുക്കാനോ സാധിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും കോടതിയിൽ കേസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നു റജിസ്ട്രിയോടു നിർദേശിക്കാനുമാവില്ല.

അഡ്മിഷൻ വിഭാഗത്തിലുള്ള പുതിയ കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന കോടതികൾ നൂറിലേറെ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. ഹിയറിങ് കേസുകൾ അതിനു സമാനമല്ല. ക്രിമിനൽ/സിവിൽ വിഷയങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് അപ്പീലുകൾ വിചാരണയുടെ തുടർച്ചയായതിനാൽ അന്തിമ വാദത്തിനു സമയമെടുക്കും. സെക്കൻഡ് അപ്പീലുകൾ പരിഗണിക്കാനും സമയം വേണം. ഒരു അപ്പീലിൽ ഹിയറിങ് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടേക്കാം. അതിനാൽ അന്തിമ വാദത്തിനു കുറച്ചു കേസുകൾ മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഭിഭാഷകർക്കും വ്യവഹാരികൾക്കും കോടതി മുറിയിലെ കാത്തിരിപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായകമാണ്. ഇതൊന്നും നോക്കാതെ ജഡ്ജി ഒരു ദിവസം 10 കേസുകൾ മാത്രമാണു പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച് അഭിഭാഷകർ ഹർജി നൽകുന്നതു സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ആഭ്യന്തര പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാൻ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ അതേ കോടതിയിൽ പരാതിപ്പെടാം. ഹൈക്കോടതി അഡ്വക്കറ്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെയോ സീനിയർ ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെയോ സഹായം തേടാം. ഇവിടെ ജഡ്ജിമാരെയും ജു‍ഡീഷ്യറിയെയും അവഹേളിച്ച് പ്രശസ്തി നേടാനാണു ശ്രമം. കഴമ്പില്ലാത്ത ഹർജി നൽകിയതിന് കനത്ത പിഴ ചുമത്തേണ്ടതാണെങ്കിലും ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അതു ചെയ്യുന്നില്ലെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.

