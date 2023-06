സിപിഎം തീരുമാനം: എസ്എഫ്ഐയിൽ ഇനി ‘ഒരു കണ്ണുണ്ടാവണം’

തിരുവനന്തപുരം ∙ എസ്എഫ്ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന തുടർവിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ പരസ്യമായി സംഘടനയെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകില്ല. സമൂഹത്തിലെ ജീർണതകളും പുത്തൻ പ്രവണതകളും വിദ്യാർഥി–യുവജന സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എസ്എഫ്ഐയിലും പ്രകടമാണെന്നു നേതാക്കൾ വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രവർത്തകർക്കു രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിൽ പോരായ്മ ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കും.

മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദത്തിൽ എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എം.ആർഷോ നിരപരാധിയാണെന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തി. ആർഷോ പാർട്ടിക്കും സമൂഹത്തിനും നൽകിയ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമാണ്. എസ്എഫ്ഐ പ്രവർ‌ത്തക ആയിരുന്ന കെ.വിദ്യയ്‌ക്കെതിരെ ഉയർന്ന വ്യാജരേഖക്കേസ് ഗുരുതരമാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എസ്എഫ്ഐക്കോ പാർട്ടിക്കോ സർക്കാരിനോ ഇല്ല. വിദ്യയ്ക്ക് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചോ എന്ന കാര്യം അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയട്ടെ. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിനു ശേഷം സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടില്ല.

English Summary: CPM to give more attention on SFI