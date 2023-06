ജോലിക്ക് വ്യാജരേഖ: പ്രതി വിദ്യയെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പൊലീസ് ഉരുണ്ടുകളിക്കുന്നു

കൊച്ചി ∙ പി.എം.ആർഷോയുടെ പരാതിയിൽ സജീവമായ പൊലീസ് വ്യാജരേഖ ചമച്ച കേസിലെ പ്രതി വിദ്യയെ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉറക്കത്തിൽ. എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് കെ.വിദ്യയ്‌ക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രതിയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അതേസമയം, എഴുതാത്ത പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തന്റെ പേരിൽ വന്നതിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന ആർഷോയുടെ പരാതിയിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു രംഗത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു.

സംസ്ഥാനത്തെ 2 സ്റ്റേഷനുകളിൽക്കൂടി ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം വിദ്യയ്‌ക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും പൊലീസ് അന്വേഷണം ഇഴയുകയാണ്. കാലടിയിൽ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിലാണു വിദ്യ ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്നതെന്നാണു സൂചന. എന്നാൽ, പൊലീസ് ആ വഴിക്കു തിരിയുന്നില്ല. വിദ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ വ്യാജരേഖ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിയാനാകൂ.

അഗളി ഗവ. കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് ലാലിമോൾ വർഗീസിന്റെ പരാതിയിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അഗളി പൊലീസ് ഇന്നലെ കോളജിലെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. വിദ്യയ്ക്കെതിരെ മഹാരാജാസ് കോളജ് അധികൃതർ നൽകിയ പരാതിയിൽ എറണാകുളം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസും അഗളി സ്റ്റേഷനിലേക്കു വ്യാഴാഴ്ച കൈമാറി. തിങ്കളാഴ്ച ലാലിമോൾ വർഗീസിന്റെ മൊഴി എടുക്കും. അഗളി പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.സലീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണു കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

കാസർകോട് നീലേശ്വരം കരിന്തളം ഗവ. ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജിൽ വ്യാജ പ്രവൃത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി നിയമനം നേടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നീലേശ്വരം പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ പൊലീസ് രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ മൊഴിയെടുത്തു. കോളജ് ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും മൊഴി എടുക്കാൻ ഇന്നു വീണ്ടും കോളജിലെത്തും.

കരിന്തളം കോളജിൽ വ്യാജ രേഖ ഹാജരാക്കിയത് 2 തവണ

കരിന്തളം കോളജിൽ വിദ്യ രണ്ടാമതും വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയെന്നു കോളജ് അധികൃതർ. 2022 ജൂൺ മുതൽ 2023 മാർച്ച് 31 വരെയാണു വിദ്യ കരിന്തളം ഗവ. കോളജിൽ ജോലി ചെയ്തത്. കരാർ നിയമന കാലാവധി അവസാനിച്ച് 2023 മേയ് 16നു കോളജിൽ നടന്ന അഭിമുഖത്തിൽ വിദ്യ വീണ്ടും പങ്കെടുത്തു. അന്നും ഇതേ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പി നൽകി. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയത്തിന് ഒരു മാർക്കാണ് അഭിമുഖത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. മലയാളം അധ്യാപികയുടെ ഒരു ഒഴിവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അഭിമുഖത്തിൽ വിദ്യയ്ക്ക് അഞ്ചാം റാങ്ക് ആയിരുന്നു. ഒന്നാം റാങ്കുകാരി പിൻമാറിയതിനാൽ രണ്ടാം റാങ്കുകാരിക്കു നിയമനം നൽകി.

English Summary: Kerala police not keen to find out fake document case accused K. Vidya