കെ ഫോണിന് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കൽ: ബിഎസ്എൻഎലിന് പകരക്കാർ വരും

തിരുവനന്തപുരം∙ കെ ഫോണിനു നിലവിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബാൻഡ് വിഡ്ത് നൽകുന്ന ബിഎസ്എൻഎലിനു പുറമേ ഒരു സേവനദാതാവിനെക്കൂടി ഇതേ ആവശ്യത്തിനു കണ്ടെത്തും. ഇതിനായി ടെൻഡർ വിളിച്ചു. ബിഎസ്എൻഎലിന്റെ സേവനം മുടങ്ങിയാൽ കെ ഫോണിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനാണ് നടപടിയെന്നാണു വിശദീകരണം.



അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ സിഫിയും മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ജിയോയും ഉൾപ്പെടെ 4 സ്വകാര്യ കമ്പനികളോടു മത്സരിച്ചാണ് ഒരു വർഷത്തേക്കു ബിഎസ്എൻഎൽ കരാർ നേടിയിരുന്നത്. പകരക്കാരെ കണ്ടെത്താനാണു പുതിയ ടെൻഡർ എന്നതിനാൽ ബിഎസ്എൻഎൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്നു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതോടെ കെ ഫോണിന് ഇന്റർനെറ്റ് ബാൻഡ് വിഡ്ത് നൽകാൻ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ വഴിയൊരുങ്ങി.

കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്കിലെ നെറ്റ്‌വർക് ഓപ്പറേറ്റിങ് സെന്ററിലും (എൻഒസി) തിരുവനന്തപുരം പട്ടം വൈദ്യുതി ഭവനിലെ ഡേറ്റ റിക്കവറി സെന്ററിലുമാണു ബിഎസ്എൻഎൽ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത് (10 ജിബിപിഎസ്) നൽകുന്നത്. ഈ ബാൻഡ് വിഡ്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഫോപാർക്കിലെ എൻഒസി വഴിയാണു കെ ഫോൺ കേബിൾ ശൃംഖല വഴി സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലും വീടുകളിലും ഇന്റർനെറ്റ് നൽകുന്നത്. ബിഎസ്എൻഎലുമായുള്ള കരാർ 3 മാസത്തിനകം അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണു രണ്ടാമതൊരു ഇന്റർനെറ്റ് സേവനദാതാവിനായി കെ ഫോ‍ൺ ടെൻഡർ വിളിച്ചത്. ഒരു വർഷത്തേക്കാണു കരാർ നൽകുകയെങ്കിലും ആവശ്യമെങ്കിൽ നീട്ടി നൽകുമെന്നു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. എന്നാൽ 3 മാസത്തിനകം കരാർ അവസാനിക്കാനിരിക്കുന്ന ബിഎസ്എൻഎലുമായി ഈ വ്യവസ്ഥയില്ല. കരാർ അവസാനിച്ചാൽ പുതിയ ടെൻഡർ വിളിക്കുമോ എന്നും വ്യക്തമല്ല. പ്രാഥമിക സേവനദാതാവായാണ് ഇപ്പോൾ ബിഎസ്എൻഎൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും പുതിയ സേവനദാതാവ് വരുന്നതോടെ, ഇവരിൽ ആരു വേണമെങ്കിലും പ്രാഥമിക സേവനദാതാവായി മാറാം.

