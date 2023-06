വിദ്യയെ എസ്എഫ്ഐയിൽ കെട്ടേണ്ടെന്ന് ആർഷോ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദത്തിൽ ആരോപണ വിധേയയായ മുൻ എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് കെ.വിദ്യയെ പൂർണമായി തള്ളി എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എം.ആർഷോ. വിദ്യയുടെ ക്രമക്കേടുകൾ എസ്എഫ്ഐയിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് എസ്എഫ്ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. പക്ഷേ, അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. വ്യാജരേഖയിൽ തനിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണം വെറുതേ ഉയർത്തുകയാണ്. ഇതിനു പിന്നിൽ എസ്എഫ്ഐയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. തനിക്കെതിരെ ഉയർത്തിയ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദം സംബന്ധിച്ച് നാലഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു തെളിവും പുറത്തു വിടുന്നില്ല. ഈ സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആർഷോ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അന്ന് കെഎസ്‍യു, ഇന്ന് എസ്എഫ്ഐ; പരിഹസിച്ച് കാനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പരീക്ഷയിലെ കൃത്രിമവും വിവാദവും മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പണ്ട് കെഎസ് യു ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എസ്എഫ്ഐ ആയി എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ. വ്യാജരേഖ, മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദങ്ങളിൽ എസ്എഫ്ഐ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തോട് ‘മനോരമ ന്യൂസിനോട്’ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കാനം.

ഒരു പ്രമുഖനായ നേതാവ് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിവാദം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

English Summary: No need to connect K. Vidya with SFI says P.M. Arsho