വിഷ്ണുനാഥിന് തെലങ്കാനയുടെ ചുമതല

ന്യൂഡൽഹി ∙ പി.സി.വിഷ്ണുനാഥിനെ തെലങ്കാനയുടെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറിയായി കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം നിയമിച്ചു. കർണാടകയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു.



കർണാടകയിലെ വിജയത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ വർഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെലങ്കാന ദൗത്യത്തിലും ഹൈക്കമാൻഡ് വിഷ്ണുനാഥിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. വിവിധ പിസിസികളുടെ പ്രസിഡന്റുമാരായി ശക്തിസിങ് ഗോഹിൽ (ഗുജറാത്ത്), വി.വൈത്തിലിംഗം (പുതുച്ചേരി), വർഷ ഗെയ്ക‍്‍വാദ് (മുംബൈ) എന്നിവരെ നിയമിച്ചു. ഡൽഹി, ഹരിയാന എന്നിവയുടെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ഭാരവാഹിയായി ദീപക് ബാബറിയയെ നിയമിച്ചു.

