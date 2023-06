പാലക്കാട്ട് 5 സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റികളിലെ 18 നേതാക്കളെ സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റും

പാലക്കാട് ∙ ആസൂത്രിതമായ വിഭാഗീയതയിലൂടെ 5 ഏരിയ കമ്മിറ്റികളിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെന്നു പാർട്ടി കമ്മിഷൻ കണ്ടെത്തിയ 18 നേതാക്കളെ സിപിഎം സ്ഥാനത്തു നിന്നു പുറത്താക്കും. ഇവരെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലേക്കു തരംതാഴ്ത്തും.



എലപ്പുള്ളി ലേ‍ാക്കൽ സമ്മേളനത്തിലെ വിഭാഗീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു 4 പേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വാളയാർ ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിലെ അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു 2 പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ തരം താഴ്ത്തി.

English Summary : Palakkad Five CPM Area Committees eighteen leaders will be replaced