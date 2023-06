ആർഷോയുടെ പരാതി: 5 പേരെ പ്രതിയാക്കി പൊലീസ് കേസ്

കൊച്ചി ∙ എഴുതാത്ത പരീക്ഷ ‘വിജയിച്ച’ സംഭവത്തിൽ ഗൂഢാലോചന ആരോപിച്ച് എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.എം. ആർഷോ നൽകിയ പരാതിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകയടക്കം 5 പേരെ പ്രതിയാക്കി പൊലീസ് കേസെടുത്തു. വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലെ ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ അഖില നന്ദകുമാറാണ് സെൻട്രൽ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലെ അഞ്ചാം പ്രതി. മഹാരാജാസ് കോളജ് ആർക്കിയോളജി വിഭാഗം കോഴ്സ് കോ– ഓർഡിനേറ്റർ ഡോ. വിനോദ്കുമാർ കല്ലോലിക്കൽ, പ്രിൻസിപ്പൽ വി.എസ്. ജോയി, കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്‌ അലോഷ്യസ്‌ സേവ്യർ, കെഎസ്‌യു യൂണിറ്റ്‌ ഭാരവാഹി സി.എ.ഫാസിൽ എന്നിവരാണു മറ്റു പ്രതികൾ.



ഗൂഢാലോചന, അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, സദ്കീർത്തി നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുൾപ്പെടെ അപകീർത്തികരമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് ആവർത്തിച്ചുള്ള അലോസരപ്പെടുത്തൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണു കേസ്.

ഗൂഢാലോചന നടത്തി പരാതിക്കാരനെ സമൂഹമധ്യത്തിൽ അപമാനിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ റജിസ്റ്റർ പോലും ചെയ്യാത്ത പരീക്ഷ ജയിച്ചതായുള്ള തെറ്റായ പരീക്ഷാഫലം തയാറാക്കിയെന്നാണു വിനോദ്കുമാറിനും ജോയിക്കും എതിരെയുള്ള കേസ്. ഈ പരീക്ഷാഫലം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നതാണു മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിലുള്ള കുറ്റം.

വിനോദ് കുമാറിനെയും ജോയിയെയും കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘം ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്തു. മറ്റു 3 പേരുടെയും മൊഴി അടുത്ത ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് അന്വേഷണസംഘത്തലവൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസിപി പയസ് ജോർജ് പറഞ്ഞു. ആർഷോയുടെ മൊഴി ഇനിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു പി.എം. ആർഷോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എഡിജിപിക്കാണു പരാതി നൽകിയത്. തുടർന്നാണു വെള്ളിയാഴ്‌ച ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസിപി പയസ് ജോർജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ചത്‌.

