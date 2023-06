തലപ്പലം ∙ ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന യുവാവിന്റെ അടിയേറ്റ് സ്ത്രീ മരിച്ചു. തലപ്പലം മേലമ്പാറയിൽ ഭാർഗവിയാണ് (48) ഇന്നലെ പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ കെ.ജി. ബിജുമോനെ (42) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രണ്ടു വർഷമായി ഇരുവരും ബിജുവിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസമെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇരുവരും വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചവരാണ്.

ബിജുവിനു 3 മക്കളും ഭാർഗവിക്കു 2 മക്കളുമുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായെന്നും വിറകും കമ്പിപ്പാരയും കൊണ്ട് ബിജു ഭാർഗവിയെ അടിച്ചെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഭാർഗവി അടിയേറ്റു വീണതോടെ ബിജു ബന്ധുവീട്ടിലായിരുന്ന അമ്മയോടു വിവരം പറയുകയും അമ്മയുടെ നിർദേശമനുസരിച്ചു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കൊലപാതക വിവരം അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഈരാറ്റുപേട്ട എസ്എച്ച്ഒ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണു ബിജുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

