വിദ്യയുടെ പിഎച്ച്ഡി: പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ ഗവർണർക്കു പരാതി

തിരുവനന്തപുരം∙ മഹാരാജാസ് കോളജിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയ കേസിലെ പ്രതിയും മുൻ എസ്എഫ്ഐ നേതാവുമായ കെ.വിദ്യയ്ക്ക് സംസ്കൃത സർ‍വകലാശാലയിൽ പിഎച്ച്ഡി നൽകിയതു രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിൽ ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്നു പരാതി. പ്രവേശനം നൽകുന്നതിനു സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി കൂടിയതിലും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കിയാണ് പ്രവേശനം നൽകിയത് എന്നതിലുമാണു ക്രമക്കേട് എന്നാണ് ആരോപണം. വിദ്യയുടെ ഉൾപ്പെടെ മലയാളം വകുപ്പിൽ ചട്ടവിരുദ്ധമായി നടത്തിയ പിഎച്ച്ഡി സിലക്‌ഷൻ റദ്ദാക്കണമെന്നും പട്ടിക ജാതി സംവരണം അട്ടിമറിച്ച വൈസ് ചാൻസലർക്ക് എതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റി ഗവർണർക്കു നിവേദനം നൽകി.



പിഎച്ച്ഡി റഗുലേഷൻ പ്രകാരം സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ആ വിഷയത്തിലെ റിസർച് ഗൈഡുകൾക്കു പുറമേ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 2 പേർ കൂടി ഉണ്ടാകണം. സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ക്വോറത്തിൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലെ ഒരു പ്രതിനിധി പങ്കെടുത്തിരിക്കണമെന്ന വ്യവസ്‌ഥ ഉണ്ട്. എന്നാൽ തങ്ങൾക്കു താൽപര്യമുള്ളവർക്കു പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനം നൽകുന്നതിനായി, പുറമേ നിന്നുള്ള ഗൈഡുമാരെ ഒഴിവാക്കി എന്നാണ് ആരോപണം. മലയാളം വകുപ്പ് മേധാവി വി.എ.വത്സലന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള കമ്മിറ്റിയിൽ വിദ്യയുടെ ഗൈഡ് ആയ ബിച്ചു എക്സ്.മലയിൽ, സുനിൽ പി.ഇളയിടം, ഇപ്പോൾ വിസിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന എൽ.സുഷമ, ലിസി മാത്യു, ഷംഷാദ് ഹുസൈൻ തുടങ്ങിയവർ അംഗങ്ങളായിരുന്നു.

മലയാളം പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തിന് 10 സീറ്റ് ആണ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്. ഇതനുസരിച്ച് ഗവേഷകരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. എന്നാൽ ഇതിൽ വിദ്യ ഉൾപ്പെടാഞ്ഞതു കൊണ്ട് 5 പേർക്ക് കൂടി അധികമായി പ്രവേശനം നൽകണമെന്ന് കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുകയും ഇക്കാര്യം അന്നത്തെ വിസി ഡോ.ധർമരാജ് അടാട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ആയിരുന്നു. 5 സീറ്റ് വർധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ സീറ്റ് പട്ടികജാതിക്കാർക്കു നൽകണമെന്ന എസ്‍സി, എസ്ടി സെക്‌ഷന്റെ ശുപാർശ തള്ളിയ വിസി വിദ്യയ്ക്ക് ബിച്ചു എക്സ്. മലയിലിനു കീഴിൽ പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനം നൽകുകയായിരുന്നുവെന്നു പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

English Summary : Complaint to Governor against exclusion of Scheduled Castes students for K Vidya