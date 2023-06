സതീശനെതിരായ അന്വേഷണസംഘം വിപുലീകരിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനെതിരെയുള്ള വിജിലൻസ് അന്വേഷണ സംഘം 2 ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി വിപുലീകരിക്കും. സതീശനെതിരെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനാണു സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്. സ്പെഷൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റ് രണ്ടിലെ എസ്പി വി.അജയകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. വി.ഡി.സതീശനെതിരെ 3 വർഷം മുൻപു പരാതി ലഭിച്ച ഘട്ടത്തിൽ രഹസ്യാന്വേഷണം നടത്തിയതു സ്പെഷൽ യൂണിറ്റ് രണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. ഇതു പരിഗണിച്ചും സംസ്ഥാനമാകെ പ്രവർത്തന പരിധിയുണ്ടെന്നതു കണക്കിലെടുത്തുമാണ് ഇതേ യൂണിറ്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്.



അവധിയിലുള്ള എസ്പി നാളെ തലസ്ഥാനത്തു മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം 2 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി സംഘം വിപുലീകരിക്കും. അതിനു ശേഷമേ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കൂ. വിദേശസംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണു പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുക. 2018ലെ പ്രളയത്തിനുശേഷം പറവൂർ മണ്ഡലത്തിൽ വി.ഡി.സതീശൻ നടപ്പാക്കിയ ‘പുനർജനി’ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദേശയാത്ര, പണപ്പിരിവ്, പണത്തിന്റെ വിനിയോഗം എന്നിവ അന്വേഷിക്കാനാണു നിർദേശം.

സതീശന്റെ മണ്ഡലമായ പറവൂരിൽ പ്രളയത്തിൽ വീടു തകർന്ന ഇരുനൂറ്റിഎൺപതോളം പേർക്കു ‘പുനർജനി’ പദ്ധതിയിൽ വീടു നിർമിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 37 വീടുകൾ വിദേശ മലയാളികളുടെ സ്പോൺസർഷിപ് മുഖേന നിർമിച്ചവയാണ്. ദുബായിലും യുകെയിലും നടത്തിയ സന്ദർശനത്തിൽ പദ്ധതിക്കായി സതീശൻ സഹായം അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

English Summary : Investigation team against VD Satheesan will be expanded