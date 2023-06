വിദ്യയുടെ ഗവേഷണം: റിസർച് കമ്മിറ്റിയും ചട്ടവിരുദ്ധമെന്ന് ആക്ഷേപം

കാലടി∙ എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് കെ. വിദ്യയ്ക്കു സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ മലയാളം പിഎച്ച്ഡിക്കു പ്രവേശനം ലഭിച്ചതു സംവരണച്ചട്ടം ലംഘിച്ചാണെന്ന വിവാദത്തിനു പിന്നാലെ റിസർച് കമ്മിറ്റി കൂടിയതും ചട്ടംലംഘിച്ചാണെന്ന് ആക്ഷേപം. സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം പിഎച്ച്ഡി കമ്മിറ്റിയിൽ അതതു വിഷയങ്ങളിലെ റിസർച് ഗൈഡുകളും മറ്റു വിഷയങ്ങളിലെ 2 റിസർച് ഗൈഡുകളും ഉണ്ടാകണമെന്നു സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ, വിദ്യയ്ക്കു പ്രവേശനം നൽകിയ റിസർച് കമ്മിറ്റിയിൽ മറ്റു വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള റിസർച് ഗൈഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.



റിസർച് കമ്മിറ്റി കൂടുന്നതിനു മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങളുടെ ക്വാറം വേണമെന്നും അതിൽ ഇതര വകുപ്പിൽനിന്നുള്ള ഒരു റിസർച് ഗൈഡ് എങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്നുമാണു വ്യവസ്ഥ. എന്നാൽ ഇതുണ്ടാകാഞ്ഞതിനാൽ റിസർച് കമ്മിറ്റി ക്വാറം തികഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിനാൽ, റിസർച് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ചട്ടവിരുദ്ധമാണ്. എന്നാൽ, വകുപ്പുകളിലെ 2 റിസർച്ച് ഗൈഡുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണു റിസർച് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ക്വാറം കണക്കിലെടുത്താണു കമ്മിറ്റി കൂടിയതെന്നും അന്നത്തെ മലയാളം വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. വി.എ. വത്സലൻ പറഞ്ഞു. കമ്മിറ്റിയിലെ 23 പേരിൽ 15 പേർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കെ. വിദ്യയുടെ പ്രവേശനത്തിൽ ക്രമവിരുദ്ധമായി ഒന്നുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

