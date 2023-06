സ്വർണക്കടത്ത്: കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നീക്കം

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിമാനത്താവളത്തിൽ കള്ളക്കടത്തു സംഘത്തെ സഹായിച്ച കസ്റ്റംസ് ഇൻസ്പെക്ടറെയും സഹായിയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഉന്നതതല നീക്കം. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ 80 കിലോഗ്രാം സ്വർണം കടത്തിയ കേസിലാണ് 2 കസ്റ്റംസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നത്. വോയ്സ് ക്ലിപ്പുകളടക്കം 2 പേർക്കെതിരെയും ശക്തമായ തെളിവുകൾ ഉന്നതർക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നടപടി പേരിനു മാത്രം.

ഈമാസം 4ന് അബുദാബിയിൽ നിന്നെത്തിയ 2 പേരിൽ നിന്ന് 4 കിലോഗ്രാം സ്വർണം ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യു ഇന്റലിജൻസ് (ഡിആർഐ) പിടികൂടിയതോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. പിറ്റേന്ന്, ഇവരുടെ സംഘത്തിൽ പെട്ട 3 പേർ അബുദാബിയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുകയും ചില കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറ്റിച്ചെന്നാരോപിച്ച് 3 മണിക്കൂറിലധികം ബഹളം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഇൻസ്പെക്ടറും ബന്ധുവും ചേർന്നാണു സ്വർണക്കടത്തു നടത്തിയതെന്നും സംഘം പറഞ്ഞു. ‘80 കിലോ (സ്വർണം) ഞാൻ കലക്കനായി ഇറക്കിത്തന്നിട്ടില്ലേ’ എന്ന് ഈ ഇൻസ്പെക്ടർ പറയുന്നതായുള്ള വോയ്സ് ക്ലിപ്പും കൈമാറി.

സമാനമായ നാലോ അഞ്ചോ വോയ്സ് ക്ലിപ്പുകൾ കസ്റ്റംസിലെ ചില ഉന്നതർക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റംസ് എയർ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിലെ ബി, ഡി ബാച്ചുകളിലെ ഓരോ ഇൻസ്പെക്ടർമാരാണു കണ്ണൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തു സംഘത്തെ ‘സെറ്റിങ്ങി’ലൂടെ സഹായിച്ചതെന്നു വിവരമുണ്ട്.

2 പേരെയും വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തു തന്നെയുള്ള കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് ഡിവിഷൻ (സിപിഡി) ഓഫിസിലേക്കാണു മാറ്റിയത്. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളവും സിപിഡിയും കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണറേറ്റിന്റെ കീഴിൽ തന്നെയാണെന്നതും കള്ളക്കടത്തു പിടികൂടുകയാണു കമ്മിഷണറേറ്റിന്റെ പ്രധാന ചുമതലയെന്നതും പേരിനു മാത്രമുള്ള നടപടിയാണിതെന്ന ആക്ഷേപത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തുടരുന്ന ‘സെറ്റിങ്’

കസ്റ്റംസ് അടക്കം വിമാനത്താവളത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ കള്ളക്കടത്തു സംഘങ്ങൾ സ്വർണം കടത്തുന്നതിനെയാണു ‘സെറ്റിങ്’ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. സെറ്റിങ്ങിന്റെ പേരിൽ പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടവരിൽ പലരും നടപടിക്രമങ്ങളിലെ പിഴവു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി ഉത്തരവുമായി സർവീസിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ പലരും കള്ളക്കടത്തു തടയാനുള്ള കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണറേറ്റിലും അതിനു കീഴിലുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിലുമാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

English Summary: Attempt to help customs officials involved in gold smuggling