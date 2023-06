പിണറായിക്കെതിരായ കേസുകൾ പുറത്തുവരും: സുധാകരൻ

കൊച്ചി ∙ തന്നെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും കേസിൽപ്പെടുത്തി ഇരുത്തിക്കളയാം എന്നാണ് കരുതുന്നതെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ മൂഢസ്വർഗത്തിലാണെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.



കാലം കരുതിവെച്ചതു കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പിണറായിയെ ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരുപാടു കേസിൽ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട മനുഷ്യനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി നടക്കുന്നത്. അധികാരമുപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കേസുകളും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പുറത്തുവരും.– സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary : Cases against Chief Minister Pinarayi Vijayan will come out says KPCC president K Sudhakaran