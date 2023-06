ഒന്നും നടക്കില്ലെന്ന നിരാശ മാറി; കേരളത്തിന് പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും: മുഖ്യമന്ത്രി

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ഏഴു വർഷം മുൻപ് ഒന്നും നടക്കില്ലെന്ന നിരാശയാണു ജനത്തിനുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നു പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയുമുണ്ടെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. തകർന്നടിഞ്ഞു പോകുമെന്നു കരുതിയ നാടിനെ ശരിയായ വികസനത്തിലേക്കു നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോക കേരളസഭയുടെ അമേരിക്കൻ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിനു സമാപനം കുറിച്ചു ടൈംസ് സ്ക്വയറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.



തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ പലരും അപ്പോഴേ മറക്കുകയാണു രീതി. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. പറയുന്നതു നടപ്പാക്കും. രാജ്യത്തു കേരളത്തിനു മാത്രമാണു സ്വന്തമായ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനമുള്ളത്. 6500 കോടി രൂപയുടെ തീരദേശ പാതയും 3500 കോടി രൂപയുടെ മലയോര പാതയും നിർമാണഘട്ടത്തിലാണ്. അഴിമതി കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമെന്ന പേരുണ്ട്. ആരോഗ്യരംഗത്തു വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി. കേരളം ഒരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങളുടെ മേലേ കടന്നുപോകാൻ കോവിഡിനുമായില്ല. ഇതൊന്നും മേനിപറച്ചിലല്ല – മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലിഷിലുമായുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പിണറായി വിജയന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ ‘അസാധ്യം’ എന്ന വാക്കില്ലെന്ന് ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ച സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീർ പറഞ്ഞു. സംഘാടകസമിതി ചെയർമാൻ കെ.ജി.മൻമഥൻ നായർ, നോർക്ക ഡയറക്ടർ ഡോ. എം.അനിരുദ്ധൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ, ജോസ് കെ.മാണി എംപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. മുഖ്യ സ്പോൺസറും ഫൊക്കാന പ്രസിഡന്റുമായ ബാബു സ്റ്റീഫൻ നൽകിയ രണ്ടരലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം 2.06 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ) സംഭാവന ഉപയോഗിച്ചാണു ടൈംസ് സ്ക്വയറിലെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ദിവ്യ ഉണ്ണി അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തവും മറ്റു കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി. എം.വി.നികേഷ് കുമാർ അവതാരകനായിരുന്നു

വാഷിങ്ടൻ ഡിസിയിൽ ലോകബാങ്ക് പ്രതിനിധികളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് അമേരിക്കയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറ്റൊരു പരിപാടി. 14 മുതൽ 17 വരെ മുഖ്യമന്ത്രിയും സംഘവും ക്യൂബ സന്ദർശിക്കും. ദുബായ് വഴി 19നു മടങ്ങിയെത്തും.

എംഎൽഎയെ ചോദിച്ചാൽ സഭതന്നെ നൽകും

പ്രവാസികൾക്ക് എംഎൽഎ വേണമെന്നു സ്വാഗതപ്രസംഗം നടത്തിയ മുഖ്യ സ്പോൺസറും ഫൊക്കാന പ്രസിഡന്റുമായ ഡോ. ബാബു സ്റ്റീഫൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് ഒരു സഭ തന്നെ ഒരുക്കിയതെന്നു പ്രസംഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി.

