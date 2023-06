അമ്മയുടെ കൺമുന്നിൽ കാറിടിച്ചു; നാലു വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ∙ സ്കൂൾ വിട്ട് അമ്മയ്ക്കൊപ്പം വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുകയായിരുന്ന യുകെജി വിദ്യാർഥി കാറിടിച്ചു മരിച്ചു. ആനക്കല്ല് ഗവ. എൽപി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥി ഹെവൻ രാജേഷ് (4) ആണ് മരിച്ചത്. ആനക്കല്ല് പുരയിടം രാജേഷ് - ജയമോൾ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടു നാലോടെയാണു സംഭവം. സ്കൂൾ വിട്ട് അമ്മയ്ക്കൊപ്പം വീട്ടിലേക്കു നടന്നുപോകുംവഴി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി – ഈരാറ്റുപേട്ട റോഡിൽ ആനക്കല്ല് തടിമില്ലിനു സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

റോഡിനു മറുവശത്തേക്കു കടക്കുന്നതിനിടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഭാഗത്തേക്കു പോവുകയായിരുന്ന കാറാണു ഹെവനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത്. ഉടൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. സഹോദരി: ഹന്ന. സംസ്കാരം ഇന്നു 3നു പൊടിമറ്റം സെന്റ് ജോസഫ്സ് കത്തോലിക്കാ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ.

English Summary: Four year old died in accident