കുത്തിവയ്പിലൂടെ പ്രതിരോധം ഒരു വർഷം മാത്രം

പാലക്കാട് ∙ സംസ്ഥാനത്തു തെരുവുനായ്ക്കൾക്കുള്ള പേവിഷ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പു ‌ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല. പേവിഷബാധ നിയന്ത്രിക്കാൻ എല്ലാ വർഷവും മരുന്നു കുത്തിവയ്ക്കണമെങ്കിലും തെരുവുനായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരണത്തിനായി (എബിസി പദ്ധതി) പിടികൂടുമ്പോൾ മാത്രമാണു കുത്തിവയ്പു നൽകുന്നത്. എബിസി നടപ്പാക്കിയ ശേഷം നായ്ക്കളെ പിടിച്ച സ്ഥലത്തു തന്നെ വിടും. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇവയ്ക്കു കുത്തിവയ്പെടുക്കുന്നില്ല.



എല്ലാ വർഷവും പിടികൂടി കുത്തിവയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ചെലവുമാണു തടസ്സം. വന്ധ്യംകരിച്ച തെരുവുനായ്ക്കളെ തിരിച്ചറിയാനായി ചെവി ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇവയെ പിന്നീടു പിടികൂടി തുടർകുത്തിവയ്പു നൽകിയാലും തുടർന്നുള്ള വർഷം തിരിച്ചറിയാൻ സംവിധാനമില്ല. അതേസമയം, വളർത്തു നായ്ക്കൾക്കു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കുത്തിവയ്പു നിർബന്ധമാണ്.

