കോൺഗ്രസ് ക്യാംപിൽ നിന്നു നേതാക്കൾ വിട്ടുനിന്നതിന് എതിരെ മുരളീധരൻ

ആലുവ ∙ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ക്യാംപിൽ നിന്ന് ചില മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വിട്ടു നിന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ എംപി. വിട്ടുനിന്ന നേതാക്കൾക്കായി വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാർ. അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനെങ്കിലും നേതാക്കൾ വരേണ്ടതായിരുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിലും ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, അന്നു കോൺഗ്രസ് തടിച്ചു കൊഴുത്ത പാർട്ടി ആയിരുന്നു. കേരളം തനിച്ചു ഭരിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നു. കേന്ദ്രത്തിലും അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അതല്ല. കേന്ദ്രത്തിൽ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷം പോലുമല്ല. അക്കാര്യം എല്ലാവരും ഓർക്കണം.

ക്യാംപിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് പാർട്ടിയിൽ അന്തിമമായി കണക്കാക്കുന്നത്– മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. നിയമസഭയിലെ പ്രധാന നേതാവും പിസിസി പ്രസിഡന്റും ചേർന്നാണു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനമെടുത്തത്. അത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം. അതേസമയം, ദലിതർക്കും വനിതകൾക്കും അർഹമായ പരിഗണന ലഭിച്ചില്ല. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ആ കുറവു നികത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ‘വിഷൻ 2024' നയരേഖ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ അവതരിപ്പിച്ചു. 15 ദിവസത്തിനകം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരെ തീരുമാനിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രണ്ടു ദിവസമായി നടന്ന ക്യാംപിന്റെ വിവിധ സെഷനുകളിൽ എംപിമാരായ കെ.മുരളീധരൻ, ജെബി മേത്തർ, എംഎൽഎമാരായ എം.വിൻസന്റ്, അൻവർ സാദത്ത്, കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി.പി.സജീന്ദ്രൻ, നേതാക്കളായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ്, ടി.സിദ്ദീഖ്, വി.ടി.ബൽറാം, പി.എ.സലിം, ഐ.കെ.രാജു, എം.ജെ.ജോബ്, എം.എം.നസീർ, ജി.എസ്.ബാബു, ക്യാംപ് ഡയറക്ടർ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ്, ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ആന്റോ ആന്റണി എംപി, തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എംഎൽഎ, കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യർ എന്നിവരും ക്യാംപിൽ എത്തിയിരുന്നു.

∙ ‘കേരളം ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്’

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളം കോൺഗ്രസിന്റെ 'ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്’ ആണെന്നു കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ പറഞ്ഞു. ബിജെപിയെ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിൽ നിന്നു താഴെയിറക്കാനുള്ള പോരാട്ടം കർണാടകയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഉത്തരമേഖലാ സമ്മേളനം ഇന്നു മുതൽ

കോഴിക്കോട് ∙ കോൺഗ്രസിൽ‌ പുതുതായി സ്ഥാനമേറ്റ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ഉത്തരമേഖലാ കോൺക്ലേവിന് ഇന്നു തുടക്കം. രാവിലെ 10.30നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ്് കെ.സുധാകരൻ എംപി പതാക ഉയർത്തും. 10.45ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ പ്രസംഗിക്കും.

English Summary: K Muraleedharan against leaders who stayed away from Congress camp