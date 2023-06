കിതച്ചും തളർന്നും എബിസി പദ്ധതി

തെരുവുനായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണ പദ്ധതി (എബിസി) മിക്ക ജില്ലകളിലും കാര്യമായി നടക്കുന്നില്ല. നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പുമൂലം പല കേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടിവന്നു. വിവിധ ജില്ലകളിലെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ:

പത്തനംതിട്ട ∙ എബിസി പ്രോഗ്രാം ജില്ലയിലെ മിക്ക പഞ്ചായത്തുകളിലും നടപ്പായിട്ടില്ല.

ആലപ്പുഴ ∙ ജില്ലയിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന 3 കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ വന്ധ്യംകരണം നടക്കുന്നില്ല. കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ കേന്ദ്രത്തിൽ സജ്ജീകരണമുണ്ടെങ്കിലും ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല.

കോട്ടയം ∙ കോടിമതയിലാണ് ജില്ലയിലെ ഏക എബിസി കേന്ദ്രം. ഇതുവരെ 567 നായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിച്ചു. 31 പേരാണ് കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഇടുക്കി ∙ ജില്ലയിൽ എബിസി സെന്ററുകൾ ഇല്ല. 3 വർഷമായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അധികൃതർ ഇതിനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്.

എറണാകുളം ∙ കേന്ദ്രം ബ്രഹ്മപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മുളന്തുരുത്തിയിലും കോലഞ്ചേരിയിലും അടുത്ത മാസം തുടങ്ങും. കറുകുറ്റിയിലും പറവൂരിലും സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തൃശൂർ ∙ ജില്ലയിൽ തൃശൂർ കോർപറേഷനിലൊഴികെ എവിടെയും പദ്ധതി നടക്കുന്നില്ല. പറവട്ടാനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ ശരാശരി 10 നായ്ക്കളെ വീതം ദിവസവും വന്ധ്യംകരിക്കുന്നുണ്ട്. ചാവക്കാട്, വടക്കാഞ്ചേരി, മാള എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്നിരുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തനം നിലച്ച അവസ്ഥയിലാണ്.

പാലക്കാട് ∙ ഇതുവരെ 53,324 തെരുവുനായ്ക്കളെ ജില്ലയിൽ വന്ധ്യംകരിച്ചു. പാലക്കാട്, ഒറ്റപ്പാലം, ആലത്തൂർ, ചിറ്റൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്രങ്ങൾ. മണ്ണാർക്കാട്ടും പട്ടാമ്പിയിലും കേന്ദ്രത്തിനു ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

കോഴിക്കോട് ∙ കോർപറേഷന്റെ പൂളക്കടവിലെ സെന്ററിൽ 10,875 തെരുവു നായകളെ വന്ധ്യംകരിച്ചു. ദിവസം 15– 20 വരെ നായ്ക്കളെയാണ് വന്ധ്യംകരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വട്ടോളി ബസാറിൽ ആരംഭിച്ച സെന്ററിൽ 611 തെരുവു നായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിച്ചു. കായക്കൊടിയിലും വടകരയിലും പുതിയ സെന്ററുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വയനാട് ∙ ബത്തേരിയിലും പടിഞ്ഞാറത്തറയിലും കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയിട്ടെങ്കിലും നടപ്പായില്ല. ബത്തേരി മൃഗാശുപത്രിയിൽ വന്ധ്യംകരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിനിടെ 200 നായ്ക്കളെ മാത്രമേ വന്ധ്യംകരിക്കാനായുള്ളൂ.

കണ്ണൂർ ∙ ജില്ലയിൽ വന്ധ്യംകരിച്ചത് 9208 നായ്ക്കളെ. പാപ്പിനിശ്ശേരി മൃഗാശുപത്രിയോടു ചേർന്നും തലശ്ശേരി കൊപ്പാലം വെറ്ററിനറി ഡിസ്പെൻസറിയോടു ചേർന്നുമാണ് എബിസി കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. പൊതുജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പു കാരണം രണ്ടും അടച്ചുപൂട്ടി. പടിയൂരിൽ പുതിയ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ 57 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ എബിസിക്കു തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റ് കുട്ടി മരിച്ച മുഴപ്പിലങ്ങാട്ടും പഞ്ചായത്ത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതിക്കായി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാസർകോട് ∙ എണ്ണായിരത്തിലേറെ തെരുവുനായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിച്ചു. കാസർകോട്ടും തൃക്കരിപ്പൂരും ആയിരുന്നു എബിസി കേന്ദ്രം. ഇതു പ്രവർത്തനമില്ലാതെ ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടു. മുളിയാർ പഞ്ചായത്തിൽ കേന്ദ്രം നിർമാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Sterilization of Stray Dogs program not working in most districts