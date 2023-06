ഒരു ബന്ധവുമില്ല, ഇന്നു ഹാജരാകില്ല: കെ.സുധാകരൻ

മോൻസൻ മാവുങ്കലിന്റെ തട്ടിപ്പുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും കേസിൽ എങ്ങനെ പ്രതിയായെന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ‘ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഇന്നു ഹാജരാവില്ല. കോഴിക്കോട്ട് കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ക്യാംപ് ഉള്ളതിനാൽ സാവകാശം ആവശ്യപ്പെടും. ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഭിഭാഷകരുമായി ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കും.– അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

മോൻസൻ കേസിലെ പരാതിക്കാർ നേരത്തെ കൊടുത്ത മൊഴിയിൽ തന്റെ പേര് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇവരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റ് ധനകാര്യ സ്ഥിരംസമിതി അംഗം എന്ന നിലയിൽ താൻ വാഗ്ദാനം കൊടുത്തെന്നാണു പറയുന്നത്. അങ്ങനെയൊരു സമിതിയിൽ അംഗമായിരുന്നില്ലെന്നു സുധാകരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘‘നേരത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കെതിരെ കേസൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലാണ് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത്. ഒരുപാടു വിഐപികൾ പോയിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ, ഡോക്ടർ എന്നറിയപ്പെട്ട ആളിന്റെയടുത്ത് കണ്ണു ചികിത്സയ്ക്കായാണ് പോയത്. വ്യാജ ഡോക്ടറാണെന്ന് അന്നറിയില്ലായിരുന്നു. വ്യാജ ഡോക്ടർ ആണെന്ന വിവരം പുറത്തായപ്പോൾ മോൻസൻ ക്ഷമ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു പിന്നെ കേസിനൊന്നും പോയില്ല’’– അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. വനം മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തു കോടികൾ ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്ന സന്ദർഭം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ കാശു വാങ്ങിയെന്ന് ആരെങ്കിലും തെളിയിച്ചാൽ പൊതുജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയാറാണ് – സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: K. Sudhakaran says he have no connection with Monson Mavunkal