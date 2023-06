കണ്ണുനട്ട് ജീവനക്കാർ;‌ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് കുരങ്ങൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മൃഗശാലയിലെ കൂട്ടിൽ നിന്നു പുറത്തു ചാടിയ ഹനുമാൻ കുരങ്ങിനെ ഇന്നലെയും തിരികെ കയറ്റാനായില്ല. ബൈനോക്കുലറുമായി ആകാശത്തേക്കു കണ്ണുനട്ട് ജീവനക്കാരും ഡയറക്ടറും വെറ്ററിനറി സർജനും അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിലയുറപ്പിച്ചെങ്കിലും കുരങ്ങ് കൂട്ടിനു പുറത്തു തന്നെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കുരങ്ങൻ കൂട്ടിനു പുറത്തു ചാടിയത്. രാത്രി മുഴുവൻ മ്യൂസിയം ബെയിൻസ് കോമ്പൗണ്ടിലെ തെങ്ങിൻ മുകളിലായിരുന്നു. ടോർച്ച് ലൈറ്റുകളുമായി കുരങ്ങിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ജീവനക്കാരെ ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു. എങ്കിലും പുലർച്ചെയോടെ ഇവരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് കുരങ്ങൻ കടന്നു. എവിടെയുണ്ടെന്ന് തിരയുന്നതിനിടെ നന്തൻകോട് ഭാഗത്തെ ഒരു വീട്ടിലെ നായ നിർത്താതെ കുരയ്ക്കുകയും കാക്കകളും വാവലുകളും വട്ടമിട്ടു പറക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കുരങ്ങിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ബഹളം കേട്ടു ഭയന്ന കുരങ്ങ് തിരികെ മൃഗശാല വളപ്പിലേക്ക് കയറി. മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും തളിരിലകൾ ഭക്ഷിച്ച് കുരങ്ങ് വിശപ്പടക്കുന്നത് ബൈനോക്കുലറിലൂടെ അധികൃതർ വീക്ഷിച്ചു. വിശ്രമിക്കുന്ന മരത്തിനു കീഴെ ആൺ കുരങ്ങിനെ കൂടോടെ എത്തിച്ചെങ്കിലും പെ‍ൺ കുരങ്ങ് കണ്ട ഭാവം നടിച്ചില്ല. വൈകിട്ടോടെ ആൺ കുരങ്ങിനെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൂടിനു സമീപത്തെ മരത്തിൽ കയറിയ പെൺ കുരങ്ങ് ഇപ്പോഴും അവിടെ തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറന്ന കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റാനിരിക്കെയാണ് കുരങ്ങിന്റെ ചാട്ടം. തിരുപ്പതിയിലെ മൃഗശാലയിൽ തുറന്ന കൂട്ടിലാണ് ഹനുമാൻ കുരങ്ങിനെ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത്.

English Summary : Monkey jumped out of zoo's cage, could not be brought back