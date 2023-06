മൂന്നാറിലെ 9 പഞ്ചായത്തിൽ 3 നിലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിർമാണ അനുമതി വിലക്കി

കൊച്ചി ∙ മൂന്നാർ മേഖലയിലെ 9 പഞ്ചായത്തുകളിൽ 3 നിലയിൽ കൂടുതലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നിർമാണ അനുമതി നൽകുന്നത് ഹൈക്കോടതി പ്രത്യേക ബെഞ്ച് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കു തടഞ്ഞു. ബൈസൺവാലി, ചിന്നക്കനാൽ, ദേവികുളം, മൂന്നാർ, പള്ളിവാസൽ, മാങ്കുളം, ശാന്തൻപാറ, ഉടുമ്പൻചോല, വെള്ളത്തൂവൽ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലാണു 3 നിലയിൽ (ഗ്രൗണ്ട് പ്ലസ് ടു) അധികമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നിർമാണ അനുമതി നൽകുന്നത് താൽക്കാലികമായി വിലക്കിയത്.



ജസ്റ്റിസ് എ.മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ്, ജസ്റ്റിസ് സോഫി തോമസ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട പ്രത്യേക ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണു ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചത്. അമിക്കസ് ക്യൂറിയായി അഡ്വ. ഹരീഷ് വാസുദേവനെ നിയോഗിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് ഇത്രയും കാലം എങ്ങനെയാണ് നിർമാണങ്ങൾ അനുവദിച്ചതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശം നൽകി. ഇക്കാര്യത്തിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം.

ദുരന്തനിവാരണം, പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം എന്നിവയിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സംബന്ധിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലം ഫയൽ ചെയ്യണം.

ഏപ്രിലിൽ മൂന്നാർ മേഖലയിൽ പ്രത്യേക പരിശോധനയും മറ്റും നടത്താനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രത്യേക ഹിൽ ഏരിയ അതോറിറ്റിയെ തീരുമാനിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ചില കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കി നിയമനിർമാണം നീട്ടുന്നതായി കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത ഉറപ്പാക്കുന്നതു വരെ ദേവികുളം, ഉടുമ്പൻചോല, പീരുമേട് താലൂക്കുകളിലെ ഭൂമി ഇടപാടുകളും നിർമാണങ്ങളും തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാലക്കാട്ടെ വൺ എർത്ത്, വൺ ലൈഫ് സംഘടന നൽകിയ ഹർജിയാണു പ്രത്യേക ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്. ഹർജി 27നു പരിഗണിക്കും.

English Summary : Nine panchayats of Munnar, construction permission above 3 stores banned