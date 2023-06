വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: ഫോൺ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കും

പാലക്കാട് ∙ ഗെസ്റ്റ് ലക്ചറർ നിയമനത്തിനു വ്യാജ പ്രവൃത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയ കേസിൽ, അട്ടപ്പാടി ഗവ. കോളജിലെ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ലാലി വർഗീസിന്റെയും അഭിമുഖം നടത്തിയ പാനലിലെ അംഗങ്ങളുടെയും രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനു പൊലീസ് പട്ടാമ്പി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിലേയ്ക്ക് തപാലിൽ അപേക്ഷ അയച്ചു. പ്രിൻസിപ്പലും എസ്എഫ്ഐ മുൻനേതാവ് കെ.വിദ്യയും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കും. ഫോൺ കോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ പിന്നീട് ശബ്ദരേഖ കയ്യിൽ ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ശബ്ദരേഖയെക്കുറിച്ചു പൊലീസ് തന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ലാലി വർഗീസ് പറഞ്ഞു.

മൊഴികളിൽ ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടോയെന്ന സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പൊലീസ് രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. അഭിമുഖത്തിന് എത്തിയ വിദ്യ ഹാജരാക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സംശയം തോന്നിയതോടെ മാർച്ച് 2നു തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ വിദ്യയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണോ എന്നു ചോദിച്ചിരുന്നു. അല്ലെന്നായിരുന്നു വിദ്യയുടെ മറുപടി. കേസ് എടുത്തിട്ട് എട്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പൊലീസ് വിദ്യയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. വിദ്യ എവിടെയെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതായാണ് ഇന്നലെ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിലെത്തിയ പൊലീസ് സംഘവും പറയുന്നത്. വിദ്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി 20നു പരിഗണിക്കും.

നീലേശ്വരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെ മഹാരാജാസ് കോളജിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ, മുൻ വൈസ്‌ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നിവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. കോളജ് സീൽ, ലെറ്റർ ഹെഡ്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒപ്പ് എന്നിവയുടെ സാംപിളുകളും അനുബന്ധരേഖകളും ശേഖരിച്ചു. പ്രവൃത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ മാതൃകയും പരിശോധിച്ചു. വിദ്യ ഒരു വർഷത്തോളം ഗെസ്റ്റ് അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്ത കാസർകോട് കരിന്തളം ഗവ. ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പൊലീസ് മഹാരാജാസിൽ എത്തിയത്.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് പൊലീസ്

കൊച്ചി ∙ എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എം.ആർഷോ എഴുതാത്ത പരീക്ഷ ജയിച്ചതായി മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വന്ന സംഭവം അന്വേഷിക്കുന്ന പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേകസംഘം ഇന്നലെ മഹാരാജാസ് കോളജിലെത്തി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കെ.വിദ്യ വിവാദം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് വാർത്താ സംഘം കോളജിലെത്തിയ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണു തേടിയത്. ദൃശ്യങ്ങൾ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണു സൂചന.

English Summary: Phone details to be examined in fake certificate case