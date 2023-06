നെടുംകുന്നം, കറുകച്ചാൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ രാത്രിയിൽ അസാധാരണ മുഴക്കം

കറുകച്ചാൽ ∙ നെടുംകുന്നം, കറുകച്ചാൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽനിന്നു മുഴക്കവും പ്രകമ്പനവും ഉണ്ടായത് നാട്ടുകാരെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി. ഇന്നലെ രാത്രി 9.55ന് ആണ് സംഭവം. ഇടിമുഴക്കത്തിനു സമാനമായി സെക്കൻഡുകൾ നീണ്ടുനിന്ന മുഴക്കത്തിനൊപ്പം നിലത്തുനിന്നു തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടതായും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ജനാലകളും വീട്ടുസാധനങ്ങളും കുലുങ്ങിയപ്പോഴാണു പലരും വിവരമറിഞ്ഞത്.



കറുകച്ചാൽ, നെടുംകുന്നം, മാന്തുരുത്തി, പുതുപ്പള്ളിപ്പടവ്, മുഴുവൻകുഴി, നിലംപൊടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലാണു മുഴക്കമുണ്ടായത്. ഭൂമികുലുക്കമാണെന്നു കരുതി ആളുകൾ വീടിനു പുറത്തിറങ്ങി. എരുമേലി ചേനപ്പാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസമൊടുവിൽ പകലും രാത്രിയിലും ഭൂമിക്കടിയിൽനിന്ന് മുഴക്കം കേട്ടിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ വിദഗ്ധസംഘം പഠനം നടത്തിയിരുന്നു.

English Summary : Unusual noise at night in Nedumkunnam and Karukachal panchayats