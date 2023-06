കോൺഗ്രസിനെ അധികാരത്തിലേറ്റേണ്ടത് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളെന്നു മാർഗരേഖ

കോഴിക്കോട്∙ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കേണ്ട ചുമതല ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾക്കായിരിക്കുമെന്നു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ കോൺക്ലേവിലെ മാർഗരേഖ. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയവും നയപരവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലുണ്ടാകണം. പ്രചാരണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനാവണം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റുമാർ പ്രാധാന്യം കൽപിക്കേണ്ടത്. തെരുവുകളിലെ പരസ്യപ്രചാരണമാണു പാർട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം ജനമനസ്സുകളിൽ സജീവമാക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായി ഓഫിസ് പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കണമെന്നും മാർഗരേഖ നിർദേശിക്കുന്നു.



ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ നവമാധ്യമ കൂട്ടായ്മയ്ക്കു രൂപം നൽകണം. വിവരാവകാശ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പ്രാദേശികവിഷയങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരണം. ജനകീയബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളിലൊന്നാണു സംഭാവന സ്വീകരിക്കലെന്നും, പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ തുക ജനങ്ങളിൽ നിന്നു പിരിക്കണമെന്നും മാർഗരേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സംഭാവന പിരിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ്. സ്കൂൾ ‍പിടിഎ, പള്ളി, അമ്പലം, ഉത്സവക്കമ്മിറ്റികൾ എന്നിവയിൽ എല്ലാ വർഷവും അധികാരത്തിലെത്തുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കണം. ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികൾക്കു കീഴിൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കണം. ആശയവ്യക്തത വരുത്താൻ പാർട്ടി ക്ലാസുകൾ നിരന്തരമായി സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും മാർഗരേഖ നിർദേശിക്കുന്നു.

English Summary : Block Committees should take Congress to power