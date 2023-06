മത്സരയോട്ടത്തിനിടെ പാലത്തിൽ ഇടിച്ച് കാർ കത്തിനശിച്ചു

കൊച്ചി ∙ നഗരത്തിൽ പനമ്പിള്ളി നഗർ കല്ലുപാലത്തിനു സമീപം കാർ പാലത്തിന്റെ കൈവരിയിൽ ഇടിച്ചു കത്തിനശിച്ചു. അപകടത്തിൽ ഒരാൾക്കു പരുക്കേറ്റു. ഇന്നലെ 2.30നായിരുന്നു സംഭവം. അതിവേഗത്തിൽ വന്ന കാറിൽ രണ്ടു യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപകടത്തിൽപെട്ട് കാർ കത്തിത്തുടങ്ങിയതോടെ ഇരുവരും ചാടി പുറത്തിറങ്ങി. തുടർന്നു കാർ പൂർണമായി കത്തിനശിച്ചു. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് ഇരുവരും രക്ഷപ്പെട്ടത്.



കത്തിയ കാർ തൊടുപുഴ സ്വദേശിയുടേതാണ്. പരുക്കേറ്റയാൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. ഒരു ആഡംബര കാറുമായുള്ള മത്സരയോട്ടത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അപകടം. പൂക്കാട്ടുപടി സ്വദേശിയുടേതാണ് ആഡംബര കാർ. അപകടത്തിൽപെട്ടവർ വിദ്യാർഥികളാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

അമിത വേഗത്തിൽ വന്ന കാർ ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യർ റോഡിലേക്കു പ്രവേശിച്ചപ്പോളാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. ഇരു കാറുകളുടെയും ഡ്രൈവർമാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. മത്സരയോട്ടം, അപകടകരമായ രീതിയി‍ൽ വാഹനം ഓടിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കാണു ടൗൺ സൗത്ത് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

