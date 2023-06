ആർഷോയുടെ മാർക്കിലെ വൈരുധ്യം: ഗവർണർക്ക് പരാതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എം.ആർഷോയ്ക്ക് ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ മികച്ച മാർക്കു ലഭിക്കുകയും രണ്ടാം സെമസ്റ്ററിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പൂജ്യം ആകുകയും ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നു സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റി ചാൻസലറായ ഗവർണറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആർക്കിയോളജി വിഷയത്തിലെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയിൽ ആർഷോയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ 100നു 100ഉം ഇംഗ്ലിഷിന് 80 ഉം ഉൾപ്പെടെ 5 വിഷയത്തിനു മികച്ച മാർക്ക് ഉണ്ട്. വധശ്രമക്കേസിൽ തടവിൽ കഴിയുമ്പോഴായിരുന്നു രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ. ആർഷോ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുമതി തേടിയപ്പോൾ കർശന സുരക്ഷ ഉണ്ടാകണമെന്ന വ്യവസ്ഥകളോടെ ഹൈക്കോടതി പരോൾ അനുവദിച്ചു. പൊലീസ് സുരക്ഷയിൽ എഴുതിയ ഈ പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാത്തിനും ആർഷോയ്ക്കു പൂജ്യം മാർക്കാണു ലഭിച്ചതെന്നു സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹി ആർ.എസ്.ശശികുമാർ പറഞ്ഞു.

ഇന്റേണൽ പരീക്ഷകൾക്കു പരമാവധി 20 മാർക്കാണു നൽകുന്നത്. രണ്ടാം സെമസ്റ്ററി‍ൽ ഇന്റേണൽ പരീക്ഷകൾക്കെല്ലാം ആർഷോയ്ക്കു മികച്ച മാർക്കാണു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയുടെ മറവിൽ തനിക്കെതിരെ തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുവെന്നാണ് ആർഷോ പരാതിപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ മികച്ച മാർക്കും രണ്ടാം സെമസ്റ്ററിൽ പൂജ്യവും ലഭിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു മിണ്ടുന്നില്ല.

ഓട്ടോണമസ് പദവിയുള്ള മഹാരാജാസ് കോളജിലെ പരീക്ഷ നടത്തിപ്പും മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കലും സംബന്ധിച്ചു പരാതികൾ വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കോളജിലെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ എല്ലാ പരീക്ഷാഫലങ്ങളും പരിശോധിക്കാൻ എംജി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർക്കു നിർദേശം നൽകണമെന്നും സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

