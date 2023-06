സ്വർണക്കടത്ത്: തന്നെ കേസിൽ കുടുക്കാൻ നീക്കമെന്ന് കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ കത്ത്

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തു കേസിലേക്ക് നിരപരാധിയായ തന്നെ വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ നീക്കമെന്ന് ആരോപിച്ച് കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ കത്ത്. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം എയർ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിലെ ഒരു സൂപ്രണ്ടാണ് കൊച്ചി കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണർക്കു പരാതി നൽകിയത്. വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് ഈ മാസം 4ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യു ഇന്റലിജൻസ് (ഡിആർഐ) 4 കിലോഗ്രാം സ്വർണം പിടികൂടിയ കേസിൽ 2 കസ്റ്റംസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കം വിവാദമായതിനിടെയാണ് കത്തിന്റെ വിവരവും പുറത്തുവരുന്നത്. കണ്ണൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സംഘം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി, 2 കസ്റ്റംസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ സഹായത്തോടെ 80 കിലോഗ്രാം സ്വർണം കടത്തിയെന്നാണു വിവരം.



ബി, ഡി ബാച്ചുകളിലെ ഓരോ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ സ്വർണക്കടത്തു സംഘവുമായി ഒത്തുകളിക്കുന്നതായും ഇതിനു വോയ്സ് ക്ലിപ് തെളിവാണെന്നും സൂപ്രണ്ടിന്റെ കത്തിൽ പറയുന്നു. കത്തിൽ നിന്ന്: ‘ഈ മാസം 6ന്, എന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം 3 യാത്രക്കാരെ ആരോപണവിധേയരായ ഇൻസ്പെക്ടർമാരിൽ ഒരാൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. പരിശോധനയ്ക്കിടെ 3 പേരും രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചില വോയ്സ് ക്ലിപ്പുകൾ കസ്റ്റംസ് അസി.കമ്മിഷണർക്കു നൽകുകയും ചെയ്തു. വോയ്സ് ക്ലിപ്പിൽ എന്റെ പേരു പറയുന്നുണ്ട്. 5 മാസത്തിനിടെ ഒട്ടേറെ സ്വർണക്കടത്തു കേസുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച എന്നെ വിവാദത്തിലും കേസിലും പെടുത്തി സ്ഥലംമാറ്റുകയും സ്വർണക്കടത്ത് തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുകയുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.’

