മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രവേശനം: പൊതുഭരണവകുപ്പ് അനുകൂലം

തിരുവനന്തപുരം ∙ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കു സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു കോവിഡിനു മുൻപുള്ള സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാമെന്നു പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനമാണ് ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ടത്. കോവിഡ് മാറിയതോടെ സ്ഥിതി അവലോകനം ചെയ്യാൻ പൊതുഭരണ വകുപ്പിനോടു നിർദേശിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്.

കോവിഡിനു മുൻപ്, മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡോ അക്രെഡിറ്റേഷൻ കാർ‌ഡോ ഉപയോഗിച്ചു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കു സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുള്ളിൽ കടക്കാമായിരുന്നു. കോവിഡ് വന്നതിനുശേഷം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി.

വിഎസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അക്രഡിറ്റേഷനില്ലാത്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കു സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നു പ്രത്യേക പാസ് നൽകിയിരുന്നു. പിന്നീടു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാർഡ് കാണിച്ചാലും പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് വന്നതോടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനു നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.

നയതന്ത്ര ബാഗേജിൽ നിന്നു സ്വർണം പിടികൂടുകയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കി. വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ മാത്രമായി അനുമതി ചുരുക്കി. ഏത് ആവശ്യത്തിനാണോ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ ഓഫിസിൽ നിന്നു സെക്യൂരിറ്റി പോയിന്റിലേക്കു വിളിച്ചു പറയണമെന്ന നിബന്ധന വന്നു.

