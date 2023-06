ആദർശം പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല; ആപത്തുകാലത്ത് നല്ലതു ചെയ്താൽ ജനം ഓർക്കും: സുധാകരൻ

കോഴിക്കോട്∙ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് ആളെക്കിട്ടില്ല. ആപത്തുകാലത്ത് സഹായിക്കുന്നവരെയാണു ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടത്. രോഗം വരുമ്പോഴും സാമ്പത്തിക പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോഴും കുട്ടികളുടെ പഠനം മുടങ്ങുമ്പോഴുമൊക്കെ സഹായിച്ചാൽ ജനം തിരിച്ചും സഹായിക്കും. ഈ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിനു രക്ഷപ്പെടാം–കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന്റെ ഈ ഉപദേശത്തോടെ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ഉത്തര മേഖലാ കോൺക്ലേവിനു തുടക്കമായി.



രാഷ്ട്രീയം ഇന്നു പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമല്ല, പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ തണലായി ആരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണു ജനം അന്വേഷിക്കുന്നത്. അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നവരായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മാറണമെന്നും സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ഓർമിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നതാണു കോൺഗ്രസിനു സംഭവിച്ച വീഴ്ച. അതു മാറണം. അതിനു പുതിയ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ വരവോടെ സാധിക്കണം. അയൽപക്കവുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. ആർക്ക് എന്തു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും താങ്ങും തണലുമായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ടാകണമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

പുനഃസംഘടന അന്തിമം, അച്ചടക്കം പ്രധാനം: താരിഖ് അൻവർ



കോഴിക്കോട്∙ കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടനയിൽ പുനരാലോചനയില്ലെന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി വ്യക്തമാക്കി എഐസിസി. പുനഃസംഘടന എല്ലാ അർഥത്തിലും ജനാധിപത്യരീതിയിലാണ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഏതൊരു സംഘടനയ്ക്കും അച്ചടക്കം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ പറഞ്ഞു. എല്ലാ സീനിയർ നേതാക്കളുമായും എംപിമാരുമായും ചർച്ച ചെയ്തശേഷം സാധ്യമായവരെയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പുനഃസംഘടന പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിലാകും ഇനി മുന്നോട്ടുപോവുകയെന്നും താരിഖ് അൻവർ വ്യക്തമാക്കി.



English Summary : Do good things in danger times people will remember says K Sudhakaran