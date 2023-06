വിദ്യയെ സഹായിച്ചവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും: പൊലീസ്; കാലടിയിലെത്തി ഹോസ്റ്റൽ താമസവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു

പാലക്കാട് / കാലടി ∙ എസ് എഫ്ഐ മുൻ നേതാവ് കെ.വിദ്യയ്ക്ക് വ്യാജ ജോലിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയാറാക്കാൻ ഒരു കംപ്യൂട്ടർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹായം ലഭിച്ചെന്ന് അഗളി പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. സഹായിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അന്വേഷണസംഘത്തലവനായ അഗളി ഡിവൈഎസ്പി എൻ.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

അഗളി പൊലീസ് സംഘം കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലാ ആസ്ഥാനത്തെത്തി. വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. എം.വി.നാരായണൻ, റജിസ്ട്രാർ ഡോ. എം.ബി.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ കണ്ട പൊലീസ്, വിദ്യ ഇപ്പോഴും ഹോസ്റ്റലിൽ തുടരുന്നുണ്ടോ എന്നാണു പ്രധാനമായും അന്വേഷിച്ചത്. ഫുൾടൈം പിഎച്ച്ഡിക്കു ചേർന്നിരുന്ന വിദ്യ പിന്നീട് പാർട്‌ടൈമായി മാറിയതിനെത്തുടർന്ന് 2021 ഏപ്രിലിൽ ഹോസ്റ്റൽ ഒഴിഞ്ഞെന്നാണു സർവകലാശാലാ അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. വ്യാജരേഖാ വിവാദം ഉണ്ടായതിനുശേഷം വിദ്യ സർവകലാശാലയിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടാൽ വിദ്യ കീഴടങ്ങുമെന്നാണു പൊലീസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.

ഫോൺ ചോർത്തി: അട്ടപ്പാടി കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ

പാലക്കാട് ∙ തന്റെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്തതായി സംശയമുണ്ടെന്ന് അട്ടപ്പാടി ഗവ. കോളജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഡോ. ലാലി വർഗീസ് ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു. ‘അഭിമുഖദിവസം സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സംശയം തോന്നിയപ്പോൾ വിദ്യയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചെങ്കിലും എടുത്തില്ല. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം തിരികെ വിളിച്ചു. മറ്റൊരു അഭിമുഖം നടക്കുന്നതിനാൽ മലയാളം വിഭാഗം മേധാവിയാണ് അന്ന് എന്റെ ഫോണിൽ വിദ്യയുമായി സംസാരിച്ചത്. എല്ലാ കോളുകളും റിക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉള്ളതിനാൽ ശബ്ദരേഖ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, സംഭവം വിവാദമായതിനുശേഷം ഫോൺ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ശബ്ദരേഖ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല’ – ലാലി വർഗീസ് പറഞ്ഞു.

