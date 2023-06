ടിപ്പർ ലോറികൾ പിടികൂടി; നടുറോഡിൽ പോർവിളിച്ച് സിപിഎം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയും എസ്ഐയും

കോന്നി (പത്തനംതിട്ട) ∙ ടിപ്പർ ലോറികൾ പിടികൂടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടുറോഡിൽ പരസ്പരം പോർവിളിച്ച് സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും. കോന്നി എസ്ഐ സജു ഏബ്രഹാമും സിപിഎം അരുവാപ്പുലം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ദീദു ബാലനുമാണ് ബുധനാഴ്ച അരുവാപ്പുലം തേക്കുതോട്ടം ഭാഗത്ത് പൊതുജന മധ്യത്തിൽ പരസ്പരം വെല്ലുവിളിച്ചത്. വാടാ, പോടാ വിളിച്ചും പരസ്പരം പഴിചാരിയും ഇരുവരും മുഖാമുഖം നിന്നു. ഇവർ തമ്മിൽ മുൻപും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എസ്ഐയെ മേയ് 5നു പത്തനംതിട്ടയിലേക്കു സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിലും റിലീവ് ചെയ്തിരുന്നില്ല.

തേക്കുതോട്ടത്തിനു സമീപം അമിതഭാരം കയറ്റിയ ടിപ്പർ ലോറികൾ പിടികൂടിയ പൊലീസ് പിഴ ഈടാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ചിത്രം പകർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ബിജു എന്നയാളുമായി എസ്ഐ തർക്കിച്ചു. സ്ഥലത്തെത്തിയ ദീദു ഇതു ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ വാഗ്വാദത്തിലേക്കു നീളുകയായിരുന്നു. ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയെ എസ്ഐ മർദിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ നേരത്തേ മുതൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയും എസ്ഐയും തമ്മിൽ ഉരസലിലായിരുന്നു. കൂടാതെ ലോറി പരിശോധിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചും തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു.

അമിതഭാരം കയറ്റിയതിനു പിഴ ഈടാക്കുന്നതിൽ എസ്ഐ പക്ഷപാതം കാണിച്ചതായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ലോഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പുറത്തു നിന്നുള്ള ടിപ്പർ ലോറികളും പ്രാദേശിക വാഹനങ്ങളുമായി തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നതായും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാദേശിക വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയതെന്നും എസ്ഐയും ആരോപിക്കുന്നു. അതേസമയം സേനയിലെ സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്താണു എസ്ഐയെ സ്ഥലം മാറ്റിയതെന്നാണു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. ടിപ്പർ ലോറികൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനിടെ പൊലീസ് കയ്യേറ്റം ചെയ്തെന്നു കാട്ടി ബിജു സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കു പരാതി നൽകി.

