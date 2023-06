കെഎംഎംഎൽ: മനോരമ ലേഖകന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടിസ്

കൊല്ലം ∙ വ്യവസായ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ചവറയിലെ കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡിലെ (കെഎംഎംഎൽ) പിൻവാതിൽ നിയമന നീക്കത്തെക്കുറിച്ചു വാർത്തയെഴുതിയ മലയാള മനോരമ ലേഖകനു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടിസ്. ആലപ്പുഴ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പിക്കു മുന്നിൽ 20 നു ഹാജരാകാനാണു സ്പെഷൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് ജയചന്ദ്രൻ ഇലങ്കത്തിന് ഇന്നലെ നോട്ടിസ് നൽകിയത്.

കെഎംഎംഎലിലെ ലീഗൽ ഓഫിസർ തസ്തികയിൽ ഉൾപ്പെടെ വിരമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പുനർനിയമനം നൽകാൻ നടന്ന നീക്കമാണു മനോരമ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിൽ പ്രഫഷനൽ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി കരാർ നിയമനം നടത്താമെന്ന ശുപാർശ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെയായിരുന്നു പിൻവാതിൽ നിയമന നീക്കം. ബോർഡ് യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന കുറിപ്പിന്റെ പകർപ്പ് സഹിതമായിരുന്നു മനോരമ വാർത്ത.

വകുപ്പിലെ ഉന്നതരുടെ നിർദേശപ്രകാരം, കെഎംഎംഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജെ.ചന്ദ്രബോസ് പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നൽകിയ പരാതിയാണ് ആലപ്പുഴ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറിയത്. പരാതിയിന്മേൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനു മുന്നോടിയായുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നോട്ടിസ്. വാർത്തയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുകയാണു ലക്ഷ്യം. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കെഎംഎംഎലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം ആലപ്പുഴ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറിയതു ദുരൂഹം. കെഎംഎംഎൽ എംഡി നൽകിയ പരാതിയിലെ വസ്തുതയുടെ നിജസ്ഥിതി ബോധ്യപ്പെടാൻ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഹാജരാകണമെന്നാണു നോട്ടിസിലെ നിർദേശം.

