ശ്രുതി തരംഗം: ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി; പിന്തുണച്ച് സുധാകരൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ തന്റെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു നടപ്പാക്കിയ ‘ശ്രുതി തരംഗം’ പദ്ധതി എൽഡിഎഫ് സർക്കാ‍ർ അട്ടിമറിച്ചതിനെതിരെ ഫെയ്സ്‌ബുക്കിൽ പ്രതികരിച്ച് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി. കേൾവിയുടെയും സംസാരത്തിന്റെയും ലോകത്തേക്ക് 610 കുട്ടികളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ആ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനായതു രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകി. എന്നാൽ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഈ പദ്ധതി സർക്കാർ അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്നു ‘മനോരമ’ വാർത്തയോടു പ്രതികരിച്ച് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി കുറിച്ചു.



കുട്ടികൾക്കു ഘടിപ്പിച്ച കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ഉപകരണം മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. പക്ഷേ അതിനു സർക്കാർ തയാറാകുന്നില്ല. ധൂർത്തിനും അഴിമതിക്കും പ്രസിദ്ധി നേടിയ സർക്കാരിന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിക്കാൻ മാത്രം പണം ഇല്ലെന്നു പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പറഞ്ഞു.

എന്തു ത്യാഗം സഹിച്ചാണെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തയാറാകുമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ കമന്റിൽ പ്രതികരിച്ചു.

