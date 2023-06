അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ബിജെപി മത്സരിക്കണമെന്ന് ആർഎസ്എസ്

കൊച്ചി∙ അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ ബിജെപി ഒറ്റക്കെട്ടായി മത്സരിക്കണമെന്ന് ആർഎസ്എസ് നേതാക്കളുടെ നിർദേശം.



ബിജെപിയിൽ ആർഎസ്എസ് പ്രതിനിധിയായ ദേശീയ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി.എൽ.സന്തോഷിനോടും ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രനോടുമാണ് ആർഎസ്എസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആർഎസ്എസ് സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരനും കുമ്മനം രാജശേഖരനുമടക്കമുള്ളവരും പങ്കെടുത്തു. ഈ യോഗത്തിനു മാത്രമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നെത്തിയ മുരളീധരൻ യോഗശേഷം മടങ്ങി.

നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി ആർഎസ്എസിന്റെ സംസ്ഥാന വാർഷികയോഗം കൊച്ചിയിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. ആർഎസ്എസ് അഖിലേന്ത്യാ സഹ സർകാര്യവാഹ് അരുൺകുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണു സമ്മേളനം.

അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ മറന്നു വേണം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനെന്നു സംസ്ഥാന ആർഎസ്എസ് നേതൃത്വം നേതാക്കളോടു നിർദേശിച്ചു. മുഴുവൻ പോഷകസംഘടനകളും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങളെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എല്ലാ വീടുകളിലുമെത്തിക്കാൻ വിപുലമായ പ്രചാരണം ജൂലൈ 10 മുതൽ 20 വരെ നടത്തും. ഓരോ വീട്ടിലും സ്ക്വാഡ് തിരിഞ്ഞു പ്രവർത്തകരെത്തും. സന്ദർശിച്ച ഓരോ വീടുകളിൽനിന്നും പാർട്ടിയുടെ മൊബൈൽ ശൃംഖലയിലേക്കു മിസ്ഡ് കോൾ ചെയ്യിക്കാനാണു നിർദേശം. ആ നമ്പറുകളിലേക്കു കേന്ദ്ര പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സന്ദേശമായെത്തിക്കും.

