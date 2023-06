ജനനത്തീയതിക്കു രേഖയില്ലെങ്കിൽ സ്പെഷൽ കെയർ അലവൻസിനു മുൻകാല പ്രാബല്യമില്ല

‌തിരുവനന്തപുരം ∙ ജനനത്തീയതി തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഇല്ലാത്ത സർവീസ് പെൻഷൻകാർക്കു സ്പെഷൽ കെയർ അലവൻസ് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നൽകേണ്ടതില്ലെന്നു ധനവകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്. 80 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ പെൻഷൻ‌കാർ‌ക്കു മാസം 1000 രൂപ വീതം നൽകുന്നതാണു സ്പെഷൽ കെയർ അലവൻസ്. ജനനത്തീയതി തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളില്ലാത്തവർ സിവിൽ സർജൻ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാൽ സ്പെഷൽ കെയർ അലവൻസ് ലഭിക്കും.



ഇൗ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ജനിച്ച മാസം രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ 1 ജനനത്തീയതിയായി കണക്കാക്കാം. മാസം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ദിവസം രേഖപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ മാസത്തിലെ 16–ാം തീയതി ജനിച്ച ദിവസമായി കണക്കാക്കാം. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ മാസം മുതൽ സ്പെഷൽ കെയർ അലവൻസ് ലഭിക്കും. മുൻകാല പ്രാബല്യം നൽകില്ല.

