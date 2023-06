ബാങ്ക് ജീവനക്കാരെ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീകൊളുത്താൻ ശ്രമം; ഒരാൾ പിടിയിൽ

അത്താണി (തൃശൂർ)∙ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ശാഖയിൽ ജീവനക്കാരുടെ മേൽ പെട്രോളൊഴിച്ചു തീകൊളുത്താൻ ശ്രമിച്ച സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ പിടിയിൽ. പുതുരുത്തി ചിരിയങ്കണ്ടത്ത് ലിജോയെ (36) ആണു ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഓടിച്ചിട്ടു പിടികൂടി പൊലീസിനു കൈമാറിയത്. തെക്കുംകര വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ആണു ലിജോ. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ മൂലം ഇയാൾ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെന്നു നാട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാങ്കിൽ കയറി അതിക്രമത്തിനു മുതിർന്നതിന്റെ കാരണം അവ്യക്തം. പിടിയിലായ യുവാവിനു ബാങ്കുമായി ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഇടപാടുമില്ലെന്നു ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.



പ്ലാസ്റ്റിക് കന്നാസിൽ നിറച്ച 10 ലീറ്റർ പെട്രോളുമായി ഇന്നലെ വൈകിട്ടു 4ന് ആണു ലിജോ ബാങ്കിലെത്തിയത്. ആദ്യം കണ്ട കൗണ്ടറിലിരുന്ന ജീവനക്കാരന്റെ മേലിലേക്കു കന്നാസ് തുറന്നു പെട്രോൾ ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ജീവനക്കാരൻ അതിവേഗം ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതുകൊണ്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു. ജീവനക്കാർ ബഹളംകൂട്ടിയതോടെ ലിജോ കന്നാസ് ബാങ്കിനുള്ളിലേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞു. തീകൊളുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മറ്റു ജീവനക്കാർ ചേർന്നു ലിജോയെ ബാങ്കിനു പുറത്തേക്കു തള്ളിയിറക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary : Attempt to set fire to bank employees by pouring petrol on them one person arrested