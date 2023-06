യുവതിയോട് അപമര്യാദ: കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസ്

പെരുവന്താനം ∙ കടയിൽ കയറി യുവതിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന പരാതിയിൽ കോൺഗ്രസ് പെരുവന്താനം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷാജി പുല്ലാട്ട്, സെക്രട്ടറി കെ.എൻ.രാമദാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ പെരുവന്താനം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. അശ്ലീലച്ചുവയോടെ സംസാരിച്ചെന്നും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്നുമുള്ള യുവതിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു കേസെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞയിടെ, 35–ാം മൈലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സൊസൈറ്റിയിൽ കയറി ജീവനക്കാരിയോടു മോശമായ പെരുമാറിയ സംഭവത്തിൽ പെരുവന്താനം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഷാജിക്കു ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിനായി കമ്മിഷനെയും നിയോഗിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ സൊസൈറ്റി അധികൃതർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നില്ല.

English Summary: Case against congress leaders for indecent behaviour towards lady