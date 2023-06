കോൺഗ്രസ് പോരിന് അയവ്; ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉടൻ ഡൽഹിയിലേക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനെ നേരിട്ടു കണ്ടു പരാതി പറയാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറില്ലെങ്കിലും എ–ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ തിരക്കിട്ട് അതിനു തുനിയില്ല. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ എ–ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ മുഖാമുഖം ആയതോടെ അതേ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൈകോർത്ത് ഹൈക്കമാ‍ൻഡിനെ സമീപിക്കുന്നതിൽ അനൗചിത്യമുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഇരുവിഭാഗവും.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനുമെതിരെ സർക്കാർ കേസുകൾ മുറുക്കുന്ന സാഹചര്യവും വീണ്ടുവിചാരത്തിനു ഗ്രൂപ്പുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇരുവിഭാഗങ്ങളിലെയും എംപിമാർ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനെ വൈകാതെ കാണും. സംയുക്ത ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധിസംഘത്തിന്റെ യാത്ര സാവകാശമേ ഉള്ളൂ.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എയ്ക്കെതിരെ ഐ വിഭാഗം ഒരുമിച്ചതാണ് ഒരു വഴിത്തിരിവ്. നേതൃതലത്തിൽ പഴയ സമവാക്യങ്ങൾ മാറിയെങ്കിലും പ്രവർത്തകർ എ–ഐ ചേരികളിൽ തന്നെയാണ്. രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾക്കും അതു കണക്കിലെടുക്കേണ്ടി വന്നു. എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവറിനെതിരെ ഗ്രൂപ്പുകൾ പരസ്യ നിലപാടെടുത്തതു ഹൈക്കമാൻഡിനു രുചിച്ചിട്ടില്ല. ഇതു സംഘടനാ മര്യാദ അല്ലെന്നാണു കേന്ദ്ര വിലയിരുത്തൽ.

സതീശനും സുധാകരനും എതിരെയുള്ള കേസുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഈ മാസം 20നു നിശ്ചയിച്ച ജനകീയ സദസ്സ് വൻ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയായി മാറ്റാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്. സുധാകരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീതി വരെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതോടെ മറ്റെല്ലാം മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന വികാരമാണു നേതാക്കൾ പങ്കിടുന്നത്. 28ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അംഗത്വവിതരണം തുടങ്ങുന്നതോടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധ അതിലേക്കുമാകും.

