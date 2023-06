വീണ്ടും ​അപ്രത്യക്ഷനായി ഹനുമാൻകുരങ്ങ്; മറ്റൊരു മരത്തിൽ കണ്ടെത്തി

തിരുവനന്തപുരം∙ കാണാനില്ലെന്ന ആശങ്ക പടർത്തി ഒരു പകൽ മുഴുവൻ മൃഗശാല അധികൃതരെ വട്ടം ചുറ്റിച്ച ഹനുമാൻ കുരങ്ങിനെ വൈകിട്ടോടെ മൃഗശാലയ്ക്കുള്ളിലെ മറ്റൊരു മരത്തിൽ കണ്ടെത്തി.



ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് പരീക്ഷണാർഥം കൂട്ടിലേക്കു തുറന്നു വിടുന്നതിനിടയിൽ മൃഗശാലയിലെ മരത്തിനു മുകളിൽ കയറിയ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുരങ്ങിനെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ ഇവിടെ നിന്നും കാണാതാവുകയായിരുന്നു. പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന ധാരണയിൽ കുറവൻകോണം, അമ്പലമുക്ക്, കവടിയാർ കൊട്ടാരവളപ്പ്, പേരൂർക്കട ഭാഗങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തി. വൈകിട്ടാണ് കടുവാകൂട്ടിനു സമീപത്തെ മരത്തിൽ കുരങ്ങൻ ഇരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. അൽപം കഴിഞ്ഞ് ഈ മരത്തിൽ നിന്നു സമീപത്തെ മരത്തിലേക്കു മാറി. ഇന്നു രാവിലെ താഴെ ഇറങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary : Disappeared monkey found on another tree in zoo