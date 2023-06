മലയാളിയായ മുൻ സിമി നേതാവ് കാനഡയിൽ പിടിയിൽ‌

മുംബൈ/ കൊച്ചി ∙ 2003ൽ മുംബൈ മുളുണ്ടിൽ ലോക്കൽ ട്രെയിനിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 10 പേർ മരിച്ച കേസിൽ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ മുൻ ‘സിമി’ നേതാവ്, ആലുവ കപ്രശേരി ചാണേപ്പറമ്പിൽ മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ (സി.എ.എം. ബഷീർ) കാനഡ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഇന്റർപോൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തിരച്ചിൽ നോട്ടിസ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് രാജ്യം വിടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പിടികൂടാൻ ഇടയാക്കിയത്. നിരോധിത സംഘടനയായ ‘സിമി’യുടെ (സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഇസ്‌ലാമിക് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) മുൻ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ആണ്.

ഡൽഹിയിലെ സഫ്‌ദർ‌ജങ് വിമാനത്താവളത്തിൽ എയ്റോനോട്ടിക്കൽ എൻജിനീയറായിരുന്നു. യുഎഇ, സിംഗപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കാനഡയിൽ എത്തിയതെന്ന് മുംബൈ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടരുന്നു. ബഷീർ തന്നെയെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആലുവയിലുള്ള സഹോദരിയുടെ രക്തസാംപിൾ എടുത്ത് ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്താൻ മുംബൈ കോടതി അനുമതി നൽകി.

പാക്കിസ്ഥാനിൽ 1980ൽ പരിശീലനം നേടിയെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്നാണു ബഷീർ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായത്. കളമശേരി ബസ് കത്തിക്കൽ കേസിലും തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളജ് അധ്യാപകൻ ടി.ജെ.ജോസഫിന്റെ കൈവെട്ടിയ കേസിലും ഇയാളുടെ പങ്കാളിത്തം കേരളത്തിലെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സംശയിച്ചെങ്കിലും തെളിവ് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. 1989ൽ ‘സിമി’യുടെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റായി.

നിരോധനത്തിലേക്കു നയിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടന ഏറ്റെടുത്തത് ബഷീറിന്റെ കാലത്താണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 1992ലെ അഹമ്മദാബാദ് സ്‌ഫോടനത്തെ തുടർന്നാണു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്.

