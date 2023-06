കോടതിവിധിക്കു മുൻപ് വിദ്യയുടെ അറസ്റ്റില്ല: ഡിവൈഎസ്പി

പാലക്കാട് ∙ വ്യാജ പ്രവൃത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസിൽ കെ.വിദ്യയുടെ അറസ്റ്റ്, മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനമെടുത്ത ശേഷം മാത്രമെന്ന് അഗളി ഡിവൈഎസ്പി എൻ.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് പി.എം.ആർഷോയുടെ കേസ് ഊർജിതമായി അന്വേഷിക്കുന്ന പൊലീസ് വിദ്യയുടെ കേസിൽ മെല്ലെപ്പോകുന്നതു സർക്കാരിന്റെ സമ്മർദം മൂലമാണെന്ന ആക്ഷേപത്തിനിടെയാണു ഡിവൈഎസ്പിയുടെ വിശദീകരണം.

കോടതി തീരുമാനമെടുക്കും മുൻപു മറ്റു നടപടികളിലേക്കു കടക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ഉന്നത നിർദേശം പൊലീസിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു സൂചന. വിദ്യയെ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇതിനിടെ, കൊളീജിയറ്റ് എജ്യുക്കേഷൻ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പി.ആൽബർട്ട് ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അട്ടപ്പാടി ഗവ. കോളജിലെത്തി പ്രിൻസിപ്പലിന്റെയും ഇന്റർവ്യൂ പാനലിലെ അംഗങ്ങളുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി.

മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദം: സൈബർ ആക്രമണമെന്ന് അധ്യാപകന്റെ പരാതി

കൊച്ചി ∙ തനിക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണമെന്ന മഹാരാജാസ് കോളജ് ആർക്കിയോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകൻ പ്രഫ. വിനോദ് കുമാർ കല്ലോലിക്കലിന്റെ പരാതിയിൽ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. വിനോദ്കുമാർ കൊച്ചി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കു നൽകിയ പരാതി സെൻട്രൽ‌ സ്റ്റേഷനു കൈമാറുകയായിരുന്നു. കോടതി നിർദേശപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്.

English Summary: K. Vidya will not be arrested before court verdict on her anticipatory bail application says dysp