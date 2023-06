അങ്കത്തട്ടൊരുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും; 2024 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് എൽഡിഎഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയജാഥ ഉടൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും കൂട്ടത്തോടെ ഇറക്കിയും സർക്കാരിനെ മുന്നിൽനിർത്തിയും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് എൽഡിഎഫ് ഒരുങ്ങുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മേഖലാതല അവലോകന യോഗങ്ങൾ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ടാണ്. ഓരോ വകുപ്പിനും ജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരിപാടികൾ തയാറാക്കാൻ മന്ത്രിമാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകി.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ 1–19 തോൽവി ഏൽപിച്ച നാണക്കേടിൽ നിന്നു കരകയറിയേ തീരൂവെന്നും അതിനു സാധിക്കുമെന്നുമുള്ള വികാരമാണ് സിപിഎമ്മിൽ. എന്നാൽ ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രതിപക്ഷ ചേരി വളർന്നുവരുന്നത് പാർട്ടിക്കു കേരളത്തിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേ ബിജെപിയെ തോൽപിക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന പ്രതീതി ഉടലെടുത്താൽ അതു സംസ്ഥാനത്ത് എൽഡിഎഫിന് തിരിച്ചടിയാവും.

ഈ സാഹചര്യം മുന്നിൽക്കണ്ട് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ വികസനനേട്ടങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ജനപിന്തുണ നേടാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് പാർട്ടി ആരായുന്നത്. എൽഡിഎഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജാഥയും വൈകാതെ തീരുമാനിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അതിനു നേതൃത്വം നൽകണമെന്ന അഭിപ്രായം പാർട്ടി പരിഗണിക്കും.

പ്രധാന നേതാക്കൾക്കു സിപിഎമ്മും സിപിഐയും ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ചുമതല നൽകി. പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി മുതൽ ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികൾക്കു വരെ സിപിഎം രൂപം നൽകി. സർക്കാർ വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഭവനസന്ദർശന പരിപാടിയും ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി. ബൂത്ത്, ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികൾക്കു നേതൃത്വം നൽകുന്നവരുടെ പരിശീലന പരിപാടികൾ സിപിഐ നിശ്ചയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന മേഖലാതല അവലോകന യോഗങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനായി എൽഡിഎഫിന്റെ ജില്ലാ തല യോഗങ്ങൾ വൈകാതെ ചേരും.

സ്ഥാനാർഥികൾ മാറും

സ്ഥാനാർഥികളെ സംബന്ധിച്ച അനൗപചാരിക ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്. 2019 ൽ മത്സരിച്ചവരിൽ ഒരാളൊഴികെ എല്ലാവരും തോറ്റതിനാൽ ആ സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക പൊളിച്ചു പണിയും. വിജയസാധ്യതയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കു മുൻതൂക്കം നൽകുമെന്ന സൂചന ശക്തമാണ്. ചില എംഎൽഎമാരും മത്സരരംഗത്ത് ഉണ്ടായേക്കാം.

English Summary: LDF to conduct political yatra to prepare for lok sabha election 2024