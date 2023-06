സിനിമയിൽ മേക്കപ് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ് യുവതിയിൽനിന്ന് 25 ലക്ഷം തട്ടിയ ആൾ അറസ്റ്റിൽ

കട്ടപ്പന ∙ സിനിമാ മേഖലയിൽ ജോലിയും വീടുവയ്ക്കാൻ സാമ്പത്തിക സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോഴിമല സ്വദേശിയായ യുവതിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തെന്ന കേസിൽ തിരുവനന്തപുരം മഞ്ഞമല മേൽതോന്നയ്ക്കൽ താറാവിള വീട്ടിൽ സുരേഷ്‌കുമാർ(49) അറസ്റ്റിൽ. മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും സമാനമായ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇയാൾക്കെതിരെ പീഡനക്കേസുമുണ്ട്.



ബ്യൂട്ടിഷ്യൻ കോഴ്സ് പഠിച്ച യുവതിക്ക് സിനിമാ മേഖലയിൽ മേക്കപ്പ് ജോലി ലഭ്യമാക്കാമെന്നു വിശ്വസിപ്പിച്ച് 25 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഇയാൾ തട്ടിയെടുത്തത്. കൂടാതെ യുവതിക്ക് വീടുവയ്ക്കാനായി സാമ്പത്തിക സഹായവും ഇയാൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ ഇയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തിവരികയായിരുന്നു.

ഇടുക്കി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വി.യു.കുര്യാക്കോസിനു ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കട്ടപ്പന ഡിവൈഎസ്പി വി.എ.നിഷാദ്‌മോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്‌ഐമാരായ എം.പി.മോനിച്ചൻ, ഡിജു ജോസഫ്, എസ് സിപിഒ സുമേഷ് തങ്കപ്പൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘം തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

തിരുവനന്തപുരം പാറശാല, പോത്തൻകോട്, തൃശൂർ ഈസ്റ്റ്, എറണാകുളം ചേരാനല്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പല യുവതികളെയും സിനിമാ മേഖലയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പീഡിപ്പിക്കുകയും വൻതുക തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇയാൾക്കെതിരെ കേസുണ്ട്.

തട്ടിപ്പിനുശേഷം തമിഴ്‌നാട്ടിലും കേരളത്തിലുമായി കറങ്ങിനടന്ന് വീണ്ടും തട്ടിപ്പു നടത്തുന്നതായിരുന്നു ഇയാളുടെ രീതി.

കൂട്ടുപ്രതികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് പൊലീസിന്റെ തീരുമാനം.

English Summary : Man who cheated a young woman by offering make-up job in movie was arrested