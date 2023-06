ലണ്ടനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മലയാളി യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമം

കൊച്ചി ∙ ലണ്ടനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മലയാളി യുവാവ് അരവിന്ദ് ശശികുമാറിന്റെ (37) മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വഴി നടപടി ക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ ശ്രമം തുടങ്ങി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം ലണ്ടനിലെ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണു മൃതദേഹം. കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കൾക്കു ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

പനമ്പിള്ളി നഗർ എച്ച്ഐജി 42ൽ താമസിക്കുന്ന കായംകുളം കുറ്റിത്തെരുവ് സ്വദേശി ശശികുമാറിന്റെയും (റിട്ട. എൽഐസി) കരിമുളയ്ക്കൽ സ്വദേശി ശ്രീദേവിയുടെയും മകനാണ് അരവിന്ദ്. 16നു പുലർച്ചെ ഒരു മണിക്കാണു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ലണ്ടനിൽ പേക്കമിലെ അപാർട്മെന്റിൽ അരവിന്ദ് കുത്തേറ്റു മരിച്ചത്.

ഫ്ലാറ്റിൽ മറ്റു 4 മലയാളികൾക്ക് ഒപ്പമായിരുന്നു അരവിന്ദ് താമസിച്ചിരുന്നത്. കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന വർക്കല സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ (20) സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വിദ്യാർഥി വീസയിൽ യുകെയിൽ എത്തിയതാണ് ഈ യുവാവ്. വാക്കുതർക്കത്തെ തുടർന്നുള്ള കൊലപാതകമെന്നാണു സംശയിക്കുന്നത്. കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന മറ്റ് 2 പേരെയും പൊലീസ് ചോദ്യം െചയ്യുന്നു.

ബിബിഎ പഠനത്തിനായി വിദ്യാർഥി വീസയിൽ 2012ലാണ് അരവിന്ദ് യുകെയിലേക്കു പോകുന്നത്. പഠന ശേഷം ലണ്ടനിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. യുകെയിൽ 10 വർഷം തുടർച്ചയായി താമസിച്ചാൽ സ്ഥിര താമസത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ അതു ലഭിച്ച ശേഷം നാട്ടിൽ വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നു ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. അവിവാഹിതനാണ്.

ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അരവിന്ദ്, യുകെ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. അരവിന്ദിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ശേഖറും യുകെയിലാണ്. നോട്ടിങ്ങമിൽ താമസിക്കുന്ന ശേഖർ സംഭവമറിഞ്ഞു പേക്കമിലെത്തിയെങ്കിലും പൊലീസ് അപ്പാർട്മെന്റ് മുദ്ര വച്ചിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ശേഖറിനോടു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നാളെ അറിയിക്കാമെന്നാണു പൊലീസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

യുകെയിൽ നിന്നു മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഏറെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര മന്ത്രി വി. മുരളീധരനും ഹൈബി ഈഡൻ എംപിക്കും ബന്ധുക്കൾ നിവേദനം നൽകി. യുകെയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷനും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Tries to bring body of malayali youth killed in London to home