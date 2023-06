കെഎംഎംഎൽ പിൻവാതിൽ നിയമനം മാനദണ്ഡം ഒന്നേയുള്ളൂ; സിപിഎം ബന്ധം

കൊല്ലം ∙ എഴുത്തുപരീക്ഷയിലും അഭിമുഖത്തിലും ഒന്നാമതെത്തി ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റിയവർ ജോലിക്കു കയറാനാവാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ, മന്ത്രിമാരുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫംഗങ്ങൾക്കു വരെ യഥേഷ്ടം നിയമനം നൽകി കെഎംഎംഎൽ. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ചവറയിലെ കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡിൽ (കെഎംഎംഎൽ.) താൽക്കാലിക– സ്ഥിര നിയമനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽപ്പറത്തി പിൻവാതിൽ നിയമനം അരങ്ങു തകർക്കുന്നു.



ജോയിന്റ് ജനറൽ മാനേജർ (ഫിനാൻസ് ), അസി. ജനറൽ മാനേജർ (മെറ്റീരിയൽസ്), മാനേജർ (മെറ്റീരിയൽസ്) തുടങ്ങി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി തുടങ്ങി 10 തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനത്തിന് 2020 നവംബറിലാണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. സിപിഎം നേതാക്കളുമായി ബന്ധമുള്ള ചിലരെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ തിരുകിക്കയറ്റുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഇതിനെതിരെ കമ്പനിയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ നടപടി നീണ്ടു. അപ്പോഴേക്കും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾക്കായി കേരള പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസസ് സിലക്‌ഷൻ ആൻഡ് റിക്രൂട്മെന്റ് ബോർഡ് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം വന്നു.

എന്നിട്ടും ഇതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ അന്നത്തെ വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫംഗത്തെ ഉൾപ്പെടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി തസ്തികയിൽ നിയമിച്ചു. മന്ത്രിയുടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നയാൾ എന്നതായിരുന്നു യോഗ്യത. മാർക്കറ്റിങ് വിഭാഗത്തിൽ മറ്റൊരു സിപിഎം നേതാവിന്റെ മകനും കയറിപ്പറ്റി. ഇതേ മന്ത്രിയുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാളെ ജൂനിയർ ഖലാസിയായും തിരുകിക്കയറ്റി. തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ സിപിഎം ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ മരുമകനാണ് ഇത്. നിശ്ചിത യോഗ്യതയില്ലെന്നു സ്ക്രൂട്ടിനി കമ്മിറ്റി കണ്ടെത്തിയവർ പോലും നിയമനം തരപ്പെടുത്തി.

2020 നവംബറിലെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനി തസ്തികയിൽ പിൻവാതിൽ നിയമനം നടത്തിയ മാതൃകയിൽ ലീഗൽ ഓഫിസർ തസ്തികയിലേക്കു വിരമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനു പുനർനിയമനം നൽകാനായിരുന്നു നീക്കം. ഈ നീക്കം പൊളിഞ്ഞെങ്കിലും എഴുത്തു– അഭിമുഖ പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ യുവ അഭിഭാഷകയെ നിയമിക്കാൻ കമ്പനി ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല.

കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൊസൈറ്റി വഴി ജോലി നൽകിയിരുന്ന 743 പേരെ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു നേരിട്ടുള്ള കരാർ ജീവനക്കാരായി നിയമിച്ചതും വിവാദമായിരുന്നു. താൽക്കാലിക നിയമനത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെയാണു നിയമനമെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് (കംപൽസറി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വേക്കൻസി) ആക്ടിനു വിരുദ്ധമായ നിയമനത്തിനെതിരെ ചിലർ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary : CPM connection is only criteria for KMML back door appointment